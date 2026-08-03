SECRETARIO GENERAL DEL PS CUESTIONA REFORMA DEL GOBIERNO: "VA A SER DIRECTAMENTE AFECTADO EL FONDO MUNICIPAL"

El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios Oteíza, visitó esta mañana la Región de Magallanes y participó en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó el trabajo territorial que desarrolla la colectividad, el escenario político nacional y las principales críticas de la oposición hacia la administración del Presidente José Antonio Kast.

Durante la entrevista, Barrios destacó la importancia de que los partidos mantengan presencia permanente en las regiones, señalando que la descentralización debe ser un eje central en la construcción de propuestas políticas.

"Chile es un país diverso, heterogéneo y Santiago no es Chile. Entonces cualquier partido que se aprecie de una dimensión nacional tiene que recorrer sus regiones. Nosotros estamos en un proceso de conferencia programática como partido... la cabeza piensa dónde están los pies. Entonces cuando uno está en los lugares, observa la dimensión de las cosas", sostuvo.

En ese contexto, explicó que la visita a Magallanes forma parte del proceso de elaboración programática del Partido Socialista, instancia que contempla encuentros con militantes, dirigentes sociales y representantes de distintos sectores.

Respecto de la realidad regional, valoró que Magallanes presente niveles de desempleo inferiores al promedio nacional, aunque advirtió sobre desafíos pendientes en materia laboral y productiva.

"En esta región, por suerte, el promedio de desempleo está por debajo de los 9,4 en que está en nuestro país, pero hay que hacer empleos de calidad que se sostenga, que estén en el tiempo. El desarrollo acá también del tema del hidrógeno verde como espacio de una nueva perspectiva energética... la visión territorial y estratégica que tiene la región de Magallanes es muy importante", indicó.

"Somos una oposición nítida y directa"

Uno de los principales temas abordados fue la posición política del Partido Socialista frente al actual Gobierno.

Barrios recordó que el comité central de la colectividad definió formalmente su rol opositor, aunque aseguró que ello no implica bloquear todas las iniciativas del Ejecutivo.

"Somos una oposición nítida y directa a la gestión del actual presidente de Chile, José Antonio Kast. Eso no significa ni obstruccionismo ni revanchismo... somos una oposición distinta porque tenemos una percepción distinta de la sociedad. Para nosotros los ciudadanos son personas de deberes y derechos, no son consumidores. El Estado tiene que tener una importancia. Nosotros no creemos que existan beneficios sociales, sino más bien derechos sociales", afirmó.

Asimismo, señaló que el PS se encuentra desarrollando una reflexión interna tras la derrota electoral sufrida en las últimas elecciones presidenciales.

"Hemos definido un proceso de conferencia programática... dialogar entre nosotros y con otros, con la junta de vecinos, con actores sociales y locales importantes... para poder después proponer un conjunto de ideas que nos haga tener una mayoría social y política que perdimos en diciembre pasado", manifestó.

Críticas a la reforma tributaria

El dirigente socialista también cuestionó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo que podría afectar el financiamiento de los municipios y del sistema de salud.

"Con la mega reforma tributaria se van a observar aspectos que van a ser perjudiciales para los ámbitos de las comunas. Si no hay una modificación de esto, va a ser directamente afectado el fondo municipal... y también los vecinos y vecinas de nuestro país con los 413 mil millones de pesos que se le van a recortar al ámbito de la salud", sostuvo.

Añadió que el Partido Socialista ha presentado propuestas alternativas, aunque acusó falta de apertura por parte del Gobierno.

"Creemos que es una situación regresiva. Hemos hecho propuestas, pero este es un gobierno que no escucha, que le cuesta flexibilizar y que tiene una suerte de dogma desde el punto de vista económico", expresó.

Defensa del rol del Estado

Otro de los ejes de la conversación fue el papel que debe cumplir el Estado en el desarrollo del país.

Barrios sostuvo que reducir el tamaño del aparato estatal no constituye una solución y planteó que el desafío consiste en fortalecer su eficiencia.

"Yo no quiero un Chile donde la gente tenga que rascarse por sus propias uñas, no, yo quiero un Chile colectivo en el cual todo sea solidario, que los que ganen más entreguen y que también exista modernización del Estado y eficiencia y eficacia en la acción de la política pública", señaló.

Asimismo, cuestionó las críticas que apuntan a disminuir la participación estatal.

"Nadie está de acuerdo con los actos de corrupción ni con meterle la mano a la caja fiscal ni enriquecerse con aquello. Pero otra cosa es decir que las municipalidades no sirven porque el Estado no sirve", afirmó.

Análisis del escenario político

Consultado sobre la evolución del panorama político chileno, el secretario general del PS sostuvo que el país requiere recuperar acuerdos amplios para enfrentar los desafíos futuros.

"Cuando Chile ha crecido y ha desarrollado una política hacia el futuro, es cuando hay acuerdo de las diferentes líneas políticas, diferentes sensibilidades, diferentes maneras de pensar Chile", indicó.

En ese análisis, también proyectó un complejo escenario para la actual administración.

"Yo creo que este gobierno no se va a volver a repetir. Yo creo que un gobierno que baja 20 o 25 puntos en sus primeros meses de gobierno... constituye una suerte de frustración y de caída en la encuesta enorme", aseguró.

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