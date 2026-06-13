JORNADA LITERARIA REUNIÓ A CULTURISTAS Y ESCRITORES EN SEDE DEL PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES

Con una importante participación de personas ligadas al ámbito cultural y literario de la región, se desarrolló en la sede del Partido Socialista la actividad denominada "En Magallanes no todo es poesía, ni metáfora, ni hipérbole". La iniciativa fue impulsada por integrantes del Tercerismo y del Núcleo Hernán Huenumán.

La jornada tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro para la creación y difusión literaria, permitiendo a los asistentes compartir lecturas de poesías y cuentos, tanto de autoría propia como de escritores reconocidos. La actividad se desarrolló en un ambiente marcado por el intercambio de experiencias y el diálogo entre los participantes.

Los organizadores, el abogado Pablo Bussenius y la educadora Rosa Hernández, ambos militantes del Partido Socialista, destacaron la importancia de promover instancias culturales abiertas a la comunidad. Según señalaron, este tipo de encuentros contribuye a fortalecer espacios de expresión artística y reflexión colectiva.

La actividad contó además con la participación de representantes de distintas áreas de la cultura regional, quienes valoraron la instancia como una oportunidad para fortalecer vínculos entre creadores y fomentar nuevas expresiones artísticas en Magallanes.

Los organizadores informaron que esta jornada corresponde al inicio de una serie de encuentros culturales que buscan consolidarse como un espacio permanente para la promoción de la literatura y las artes. La próxima reunión fue programada para el viernes 26 de junio a las 20:00 horas en la sede del Partido Socialista.

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