CON ÉXITO FINALIZÓ LA PRIMERA JORNADA DEL TALLER DE HILADO Y TEÑIDO DE LANA EN RÍO VERDE

La Municipalidad de Río Verde, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), realizó con éxito la primera jornada del "Taller de Hilado y Teñido de Lana: Oficios Tradicionales Patagónicos 2026", actividad desarrollada en el comedor comunitario de Villa Ponsomby.

La capacitación tiene como objetivo poner en valor la lana ovina como una materia prima representativa del entorno rural y ganadero de la comuna. En esta primera sesión, centrada en el hilado manual, los participantes aprendieron técnicas relacionadas con la preparación de la fibra, el uso de herramientas y la elaboración básica de hilo. Además, cada asistente recibió un kit con materiales para continuar practicando en sus hogares.

Desde la organización informaron que el programa contempla una segunda jornada, programada para el próximo 27 de junio, donde los participantes conocerán técnicas de teñido artesanal, uso de tintes y fijación de colores aplicados al trabajo textil.

Vecinas del sector de Isla Riesco valoraron la iniciativa, destacando la importancia de contar con espacios que permitan preservar conocimientos tradicionales y fortalecer la identidad cultural de las comunidades rurales.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos, señaló que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de capacidades locales y al fortalecimiento del patrimonio cultural de la comuna, promoviendo además oportunidades vinculadas al emprendimiento y al fomento productivo.

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