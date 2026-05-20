PUNTA ARENAS: CONVOCAN A GRAN JORNADA DE VOLUNTARIADO PARA REMOZAR HOGAR DE ADULTOS MAYORES EN RÍO SECO ESTE 31 DE MAYO

​En una iniciativa que busca romper con el individualismo y llevar bienestar a la tercera edad, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial anunció la puesta en marcha de un gran operativo solidario en beneficio del hogar de ancianos "Pepitas de Amor", ubicado en el sector de Río Seco. La actividad, programada para el domingo 31 de mayo, contará con el despliegue de más de medio centenar de voluntarios locales.

Los detalles de la jornada fueron dados a conocer en el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por los miembros de la organización, Diego Méndez e Isidora Alarcón. Según explicaron, el trabajo principal consistirá en acondicionar las habitaciones del recinto bajo un estándar hospitalario, aplicando pintura blanca, además de ejecutar tareas de jardinería, control de malezas y limpieza del entorno para prevenir plagas y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Alianzas y logística comunitaria

El operativo destaca por su carácter colaborativo. Para asegurar el éxito de la jornada, la agrupación coordinó redes de apoyo con la Municipalidad de Punta Arenas, entidad que facilitará insumos críticos como bolsas, overoles y el posterior retiro de los desechos en los puntos de acopio. Asimismo, se sumarán a la causa estudiantes y jóvenes voluntarios de INACAP, logrando revertir la tendencia de baja participación juvenil en causas sociales detectada por organismos internacionales como la ONU.

"Muchas veces la sociedad actual fomenta el egoísmo, pero nosotros venimos a romper esos patrones. La humanidad actúa así porque le falta amor, y nuestra misión a través de estos servicios es entregar ese afecto para que el prójimo se sienta valorado", señaló Isidora Alarcón, quien participa activamente desde 2016 en campañas que han incluido donaciones de sangre en Magallanes y entrega de alimentos en Puerto Williams durante la pandemia.

Por su parte, Diego Méndez recalcó que la organización —con presencia global en más de 175 países— financia sus propias actividades de manera 100% altruista. Para este domingo, la iglesia dispondrá de dos buses privados con capacidad para trasladar a los colaboradores directos hacia Río Seco. El vocero recomendó a los asistentes acudir con zapatos de seguridad y ropa idónea, mientras que la organización proveerá guantes y antiparras de protección.

Un llamado que va más allá de la limpieza

Los organizadores enfatizaron que, además de las mejoras de infraestructura, el principal valor del voluntariado radica en el acompañamiento emocional. "Cuando visitamos a los abuelitos, nos damos cuenta de que lo que más anhelan es conversar y pasar un tiempo acompañados", afirmó Méndez, haciendo además un llamado general a la comunidad local a colaborar de forma permanente con útiles de aseo personal y pañales para los residentes del hogar.

La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial mantiene las puertas abiertas a cualquier ciudadano que desee sumarse a sus labores comunitarias (limpieza de bordes costeros, asistencia ante catástrofes y donación de sangre), independiente de su afiliación religiosa.

Información de contacto para voluntarios y donaciones:

Sede local: Lautaro Navarro N° 971, Oficina 201 (Segundo Piso), Punta Arenas.

Teléfono de contacto: +56 9 2912 7290 (Diego Méndez)

Sitio Web Internacional: watv.org







