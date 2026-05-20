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20 de mayo de 2026

AQUACHILE ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA SUS FONDOS CONCURSABLES EN MAGALLANES TRAS EXITOSAS EXPERIENCIAS COMUNITARIAS

Buenos días región.

fondosaquachile2026

En el marco del programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la empresa AquaChile dio a conocer detalles de la nueva convocatoria para sus Fondos Concursables 2026, una iniciativa orientada a impulsar proyectos de desarrollo social, educativo y medioambiental que generen valor en la Región de Magallanes [ 04:11 ], [ 11:30 ].

Durante el espacio radial se destacaron los significativos avances obtenidos por las agrupaciones ganadoras del año anterior en la región, donde se adjudicaron un total de siete iniciativas (dos en Punta Arenas y cinco en Puerto Natales) [ 09:38 ]. Las experiencias relatadas por las propias comunidades dan cuenta de la transformación territorial que permiten estos fondos.

Innovación pedagógica en inclusión

Camila Calvuante Barriga, en representación del Programa de Integración Escolar (PIE) de la Escuela Padre Alberto Hurtado de Punta Arenas, compartió cómo los recursos obtenidos a través de la personalidad jurídica "Círculo de Amigos de la Escuela Padre Alberto Hurtado" permitieron dar vida y equipar una sala de estimulación multisensorial [ 00:26 ], [ 02:53 ], [ 11:58 ].

"Para nosotros este fondo fue elemental porque pudimos comprar materiales clave, como unas sillas de regulación sensorial que giran sobre su propio eje, que tienen maravillados a los estudiantes, especialmente a aquellos con trastorno por déficit de atención", explicó Calvuante [ 01:13 ], [ 01:35 ]. Asimismo, destacó que el proceso de postulación a través de la plataforma web de la empresa es "muy afable, intuitivo y comprensible para cualquier persona" [ 01:51 ], [ 02:14 ].

Recuperación de espacios públicos contra la delincuencia

Por su parte, Karen Oyarzo (directora de la Junta de Vecinos Villa del Estrecho, una organización con dos años de antigüedad en el sector sur de Punta Arenas) relató el impacto social de su proyecto: la primera plaza comestible del sector [ 04:25 ], [ 04:55 ], [ 05:31 ].

La comunidad local arrastraba problemáticas asociadas a sitios eriazos, delincuencia y microtráfico [ 05:04 ]. Gracias al financiamiento, los vecinos lograron apropiarse del espacio público. "Trabajamos en conjunto para embellecer el lugar, compramos plantas comestibles y medicinales, reparamos los juegos y le dimos otro valor al entorno. Ahora la plaza es nuestra, los niños van a jugar y los problemas que veíamos antes ya no están porque hacemos comunidad", enfatizó Oyarzo [ 05:57 ], [ 06:16 ].

Convocatoria 2026: Requisitos y cómo postular

Andrea Sánchez, encargada del área de comunidades de AquaChile, hizo un llamado abierto a todas las organizaciones de la zona a perder el miedo y participar en este nuevo proceso [ 07:30 ], [ 10:09 ], [ 11:45 ].

Sánchez aclaró puntos clave para los postulantes:

  • Sin exclusión por victorias previas: Las agrupaciones que ya se hayan adjudicado fondos en años anteriores pueden volver a postular en este nuevo ciclo [ 08:07 ].

  • Múltiples opciones: Una misma organización puede presentar diferentes ideas o proyectos para ampliar sus posibilidades, aunque solo se podrá adjudicar uno [ 08:21 ].

  • Consejo de postulación: Se recomienda un enfoque claro que logre transmitir al jurado externo la necesidad real del territorio, complementando el formulario con cotizaciones, fotografías o videos cortos [ 09:05 ], [ 09:16 ].

El proceso de postulación se realiza de forma 100% digital [ 11:18 ]. Las bases y los formularios ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial: fondoconcursable.com [ 08:36 ], [ 10:04 ]. Para resolver dudas o realizar consultas, la empresa dispuso el correo electrónico [email protected]


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PUERTO EDÉN FORTALECE SUS ESPACIOS COMUNITARIOS CON APOYO DE AQUACHILE Y VECINOS DE LA LOCALIDAD

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