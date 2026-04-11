AQUACHILE IMPULSA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIGITALIZACIÓN PARA MEJORAR EFICIENCIA Y TRAZABILIDAD EN SU OPERACIÓN

AquaChile informó avances en la incorporación de inteligencia artificial, automatización y digitalización durante 2025, con foco en fortalecer la eficiencia operativa, la trazabilidad y el control en distintas etapas de su cadena de valor. La información fue dada a conocer en su Reporte Integrado 2025, donde se presentan los principales resultados del último ejercicio.

Entre los desarrollos destacados se encuentra la implementación de un sistema de Sellado Inteligente, basado en inteligencia artificial, que permite monitorear el 100% del producto procesado en líneas de sellado al vacío. Este sistema realiza muestreos continuos y automatizados, facilitando la detección de desviaciones en tiempo real y reduciendo la variabilidad en el proceso.

La compañía también puso en marcha la plataforma Cloud for Customer (C4C), basada en SAP, que integra la demanda por mercado, producto y destino con la planificación productiva y logística. Según lo informado, esta herramienta permite mejorar la coordinación operativa y la trazabilidad de la información.

En materia logística, AquaChile reportó avances en la consolidación de Torres de Control, incorporando monitoreo en tiempo real y ampliando su alcance a distintas áreas. Además, implementó tecnología RFID en maxisacos de alimento para mejorar el control de inventarios en tránsito, junto con sistemas para monitorear variables como diésel, oxígeno, gas y condiciones ambientales en pisciculturas y centros de mar.

Durante 2025, la empresa reportó una producción de 361.252 toneladas de alimento y 282.903 toneladas en centros de cultivo, ambas con una variación de 12,74% respecto de 2024. Estos antecedentes forman parte del Reporte Integrado 2025, documento que resume los principales hitos, resultados y desafíos de la compañía.

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