SEREMI DE CIENCIA LLAMA A SUMARSE A “STACK PÚBLICO” Y FORTALECER HABILIDADES DIGITALES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Carlos Olave Solar, abordó diversas iniciativas recientes que buscan fortalecer el desarrollo científico, la colaboración interdisciplinaria y la formación de capital humano en la región.

En ese contexto, destacó su participación en la inauguración de un nuevo espacio de colaboración científica impulsado por el Instituto Milenio BASE y el Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la Universidad de Magallanes. Este espacio, emplazado en el Campus Instituto de la Patagonia, tiene como objetivo potenciar la investigación en torno a la Antártica y zonas subantárticas, promoviendo el trabajo conjunto entre distintas disciplinas e instituciones.

Asimismo, la autoridad relevó el lanzamiento del libro “Educación Antártica en Chile: Experiencias, aprendizajes y proyecciones”, desarrollado de manera colaborativa por el Instituto Milenio BASE y la Asociación de Investigadores Antárticos. La publicación pone en valor la importancia estratégica, ecológica y pedagógica del continente blanco en el sistema educativo chileno, reuniendo más de 40 testimonios orientados a comunidades educativas, estudiantes de pedagogía y profesionales interesados en incorporar la temática antártica en sus ámbitos de acción.

Finalmente, Olave informó sobre el lanzamiento de “Stack Público”, una iniciativa orientada a funcionarios del Estado que deseen capacitarse en inteligencia artificial. El programa contempla capacitaciones virtuales, actividades interactivas y talleres prácticos, con el objetivo de fortalecer competencias clave para el futuro del sector público. La actividad se desarrollará el jueves 16 de abril de 2026, entre las 15:00 y 16:00 horas, en modalidad digital, y es organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, siendo publicada por el Laboratorio de Gobierno. Las inscripciones se encuentran disponibles a través de la plataforma chileaprendeia.cl.





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