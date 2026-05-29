GERENTE GENERAL DE TABSA CRISTÓBAL KULCZEWSKI: “NUESTRO COMPROMISO CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL SE MANTIENE MÁS FUERTE QUE NUNCA”

Durante una extensa conversación realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski, abordó el complejo escenario que enfrenta la conectividad marítima regional producto del aumento internacional de los combustibles, explicó las recientes adecuaciones tarifarias y presentó una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la conectividad en Magallanes.

El ejecutivo explicó que el incremento sostenido de los combustibles, derivado del complejo escenario internacional y las tensiones que afectaron las cadenas logísticas globales, impactó directamente los costos operacionales de la compañía, especialmente considerando que el combustible representa uno de los principales insumos para la operación marítima.

“Nosotros veníamos monitoreando esta situación hace semanas y comenzamos tempranamente a levantar alertas con autoridades regionales, ministerios, parlamentarios e incluso sostuvimos reuniones en Argentina buscando alternativas”, sostuvo.

Según detalló Kulczewski, las fórmulas de reajuste utilizadas por la empresa —basadas en variaciones del combustible, inflación y otros costos operacionales— proyectaban incrementos cercanos al 21% y 22% dependiendo de la ruta, especialmente en trayectos de mayor extensión.

Pese a ello, afirmó que TABSA implementó medidas de mitigación para reducir el impacto en usuarios frecuentes y grupos prioritarios. Entre ellas destacó la mantención de tarifas antiguas para adultos mayores y la ampliación de beneficios para personas con discapacidad, quienes podrán acceder a viajes liberados mensuales previa acreditación.

Respecto del rol estratégico de la empresa en la región, el gerente reafirmó el compromiso histórico de la compañía con Tierra del Fuego y las zonas aisladas.

“Hace 58 años nacimos conectando el continente con Tierra del Fuego y ese compromiso se mantiene firme”, afirmó.

En materia de desarrollo regional, Kulczewski destacó reuniones recientes con autoridades de Cabo de Hornos, Puerto Williams y Punta Arenas, enfocadas en potenciar proyectos vinculados a conectividad, turismo y desarrollo territorial.

Uno de los focos relevantes fue la proyección de inversiones en Puerto Williams y la preparación frente al futuro escenario que generará la apertura total de la ruta Vicuña-Yendegaia.

Asimismo, abordó el avance del proyecto Chile por Chile, iniciativa que busca potenciar rutas nacionales entre Los Lagos, Aysén y Magallanes, reduciendo la dependencia logística de territorio argentino.

“Hoy miles de camiones transitan por Argentina para llegar a Magallanes y gran parte de esos recursos quedan fuera del país. Queremos impulsar alternativas marítimas que permitan que esa actividad económica quede en territorio nacional”, explicó.

En cuanto a las operaciones diarias, el ejecutivo defendió las nuevas medidas implementadas en los embarques, incluyendo el cierre de acceso 15 minutos antes del zarpe en rutas como Porvenir, argumentando que la medida apunta a mejorar puntualidad, seguridad y cumplimiento de protocolos marítimos.

“La seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Operamos en condiciones complejas y necesitamos cumplir procedimientos previos al zarpe para garantizar viajes seguros y puntuales”, indicó.

Finalmente, destacó el crecimiento de los fondos concursables impulsados por la empresa para organizaciones sociales, deportivas y culturales, iniciativa que este año distribuirá 60 millones de pesos divididos en dos convocatorias semestrales.

“Estamos muy orgullosos porque hemos adjudicado el 100% de los recursos disponibles y cada año aumenta el interés de las organizaciones por participar”, concluyó.

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