CUERPO MILITAR DEL TRABAJO RESTABLECE CONECTIVIDAD Y POSIBILITA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN TIERRA DEL FUEGO

Un trabajador, que resultó lesionado tras caer desde un desnivel en el sector de Caleta María, al sur de Tierra del Fuego, fue evacuado a tiempo gracias a la intervención del personal del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), que actualmente ejecuta labores en la zona. El accidente ocurrió mientras participaba en la construcción de un proyecto turístico.



El acceso al lugar se encontraba interrumpido debido a un socavón en las cercanías del puente “Alonso”, el cual impedía el tránsito vehicular y bloqueaba el ingreso de la ambulancia de la Posta Rural de Timaukel. La falla se originó por el colapso del sistema de drenaje de la vía, agravado por las nevadas recientes y el posterior deshielo, lo que provocó un aumento del caudal de aguas superficiales y el desborde hacia la ruta.





Ante este escenario, el personal militar que trabaja en la construcción del camino Vicuña Yendegaia, etapa XI, desplegó maquinaria pesada y material de relleno para restituir la conectividad.



Mediante el uso de camiones tolva y cargadores frontales, y en una acción coordinada en terreno, se logró habilitar el tránsito en un breve lapso.



El Oficial de Faena, Teniente Ramón Arrau S., dispuso la gestión de las autorizaciones necesarias para emplear los medios del campamento. “Los efectivos concurrieron de manera voluntaria al sector afectado, logrando restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible y permitiendo así el acceso de la ambulancia para la evacuación del trabajador”, relató.



Sin duda, este hecho da cuenta del compromiso del Cuerpo Militar del Trabajo no solo con el desarrollo de infraestructura en zonas extremas, sino también con la pronta respuesta ante emergencias que afectan a compatriotas en sectores aislados, donde la conectividad resulta fundamental para resguardar la vida y la integridad de las personas.

