MASIVA EVACUACIÓN EN COMUNAS COSTERAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES TRAS SIMULACRO DE SISMO Y TSUNAMI

A las 11:00 horas de este jueves 16 de abril se dio inicio al simulacro de sismo y tsunami que movilizó de manera masiva a los habitantes de la Región de Magallanes. La actividad, organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), contó con la participación activa de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Timaukel.

El ejercicio simuló un sismo de mayor intensidad que propició una evacuación preventiva por riesgo de tsunami hacia los Puntos de Encuentro definidos en los respectivos planes de evacuación comunal. En esta línea, para alertar a la comunidad se activaron los sistemas sonoros de vehículos de emergencia y de las capitanías de puerto, en un proceso que fue reforzado por la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), enviada por SENAPRED a teléfonos celulares.

Respecto al desarrollo de este simulacro, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, manifestó que “fue un ejercicio muy ordenado en todas las provincias donde se realizó. Tuvimos la oportunidad de recorrer las calles y comprobar en terreno cómo se desarrollaba, y todo transcurrió de manera ejemplar. Una vez más, creo que nuestra región demuestra ser un referente y puede servir de ejemplo sobre cómo deben llevarse a cabo este tipo de iniciativas. Es fundamental saber cómo actuar ante una emergencia, y para eso existen estos ejercicios, que pueden generar inconvenientes en la jornada diaria, pero son absolutamente necesarios. Como país siempre estamos expuestos a riesgos y debemos saber cómo actuar para salvar vidas ante una emergencia real”.

Por su parte, la Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, indicó que “quiero agradecer a las comunidades que se plegaron a este ejercicio y a las autoridades que han apoyado el trabajo institucional. Respecto al SAE, es fundamental reiterar que es un refuerzo al proceso de evacuación. En una emergencia real no hay que esperar el mensaje para evacuar, ya que el proceso se inicia con las instrucciones de las autoridades y organismos de primera respuesta. Lo que las personas vivenciaron hoy, con la mensajería llegando minutos después para reforzar la evacuación, es lo que ocurrirá en una situación normal”.

Asimismo, el Director Regional de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades, destacó la cultura cívica ante estas actividades señalando que “la comunidad se ha comportado de manera extraordinaria y muy ordenada, superando nuestras expectativas iniciales. Destaco especialmente el trabajo en la parte vehicular; los conductores demostraron paciencia esperando el cruce de las personas en evacuación, permitiendo que el ejercicio se desarrollara de forma segura”.

Evaluación técnica

Durante la jornada, un contingente de 106 evaluadores se desplegó en diversos puntos para supervisar las 54 vías de evacuación y 38 puntos de encuentro habilitados en la zona. Este simulacro permitió identificar fortalezas y brechas en los instrumentos de gestión de emergencia, evaluando dimensiones como los tiempos de desplazamiento, el comportamiento de las autoridades locales y los servicios de emergencia, pero por sobre todo de la comunidad.

La información recolectada por los equipos en terreno será procesada para elaborar un informe final del ejercicio, el cual permitirá establecer acciones para optimizar la respuesta ciudadana ante una emergencia real.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a revisar los planos de evacuación y mantener actualizado su Plan Familia Preparada, recursos que están disponibles a través de www.senapred.cl.