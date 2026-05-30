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30 de mayo de 2026

OPERATIVO ACRUX REALIZA MÁS DE 800 PRESTACIONES MÉDICAS PARA REDUCIR LISTAS DE ESPERA EN PUERTO WILLIAMS Y PORVENIR

​La iniciativa contempla la participación de 21 especialistas y busca acercar atenciones de salud a usuarios de zonas aisladas de Magallanes, evitando traslados hacia Punta Arenas.

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Con el objetivo de disminuir las listas de espera y acercar prestaciones médicas especializadas a las comunidades más aisladas de la región, comenzó el Operativo de Especialidades Médicas de Fundación ACRUX en los hospitales comunitarios de Puerto Williams y Porvenir, iniciativa coordinada junto al Servicio de Salud Magallanes.

Las atenciones se desarrollan entre el 28 y el 30 de mayo en el Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, mientras que en el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir se realizarán los días 30 y 31 de mayo. La ronda contempla la participación de 21 especialistas en áreas como oftalmología, otorrinolaringología, urología, gastroenterología, cardiología, traumatología y radiología, además de profesionales de tecnología médica.

La iniciativa proyecta efectuar más de 800 prestaciones entre consultas de especialidad y exámenes diagnósticos complejos, incluyendo ecografías y audiometrías. Para fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos, Fundación ACRUX trasladó equipamiento médico especializado, complementando los recursos disponibles en la red asistencial regional.

La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, Sandra Velásquez, destacó que este operativo permitirá resolver cientos de casos pendientes y llamó a los usuarios previamente contactados a asistir a sus citas. Agregó que la colaboración de Fundación ACRUX ha sido fundamental para ampliar el acceso a prestaciones especializadas en la región.

La ronda cuenta además con el apoyo logístico de la Armada de Chile, que dispuso medios marítimos y capacidades operativas para el traslado de equipos y profesionales. Desde los hospitales beneficiados y la comunidad valoraron la iniciativa, destacando que permite acceder a atención especializada sin necesidad de viajar a Punta Arenas, reduciendo costos y tiempos de espera para los pacientes.


Operativo desplegado es coordinado por el sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo MRCC Punta ARenas

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