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13 de abril de 2026

DIPUTADA MORALES LE EXIGE AL GOBIERNO FINANCIAMIENTO PARA LA LISTA DE ESPERA ONCOLÓGICA EN MAGALLANES

El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo alertó que la región de Magallanes lidera el país en retrasos de atención de patologías GES, de la que se estima que hay cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas.

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La parlamentaria Javiera Morales presentó una solicitud de acuerdo a la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitando al Presidente de la República que garantice recursos suficientes y permanentes para enfrentar integralmente la crisis oncológica del sistema público de salud, advirtiendo que la respuesta del Gobierno no puede limitarse a medidas transitorias como la denominada “Alerta Sanitaria Oncológica” si esta no cuenta con financiamiento asegurado.

El Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo alertó que la región de Magallanes lidera el país en retrasos de atención de patologías GES, de la que se estima que hay cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas. A nivel nacional, más del 60% de los incumplimientos de prestaciones corresponden a diagnósticos, lo que significa que miles de pacientes aún no saben con certeza qué tipo de cáncer tienen ni en qué etapa se encuentra su enfermedad.

Al respecto, la diputada Javiera Morales sostuvo que esta situación no es un hecho aislado, sino que responde al deterioro del sistema público de salud sostenido durante años y que “no se resuelve con recortes presupuestarios, sino todo lo contrario, con recursos permanentes”. Es por ello que “se requiere inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y formación de especialistas para abordar con seriedad los casos de cáncer en Magallanes y el país y con principal énfasis en las regiones que tienen menor acceso”.

Además, agregó que “este déficit no se puede resolver declarando una alerta sanitaria oncológica por 90 días, mediante la compra de prestaciones al sector privado, sino que requiere de recursos públicos de forma continua para fortalecer los hospitales y centros de salud. No se necesitan más eslóganes, se necesita inversión”.

Asimismo, el proyecto remarca que el cáncer es desde 2019 la primera causa de muerte en Chile, con cerca de 30 mil fallecimientos al año, y que las brechas territoriales agravan la emergencia, ya que la concentración de oncólogos en la región Metropolitana y en el sector privado genera desigualdad de acceso, obligando en muchos casos a pacientes de regiones a trasladarse cientos de kilómetros para acceder a tratamientos como radioterapia.

El texto también cuestiona que, pese a decretarse la alerta sanitaria, esta medida no incluye financiamiento propio garantizado y depende de reasignaciones presupuestarias en un contexto de ajuste fiscal transversal del 3% aplicado a los ministerios, incluyendo Salud, lo que podría limitar aún más la capacidad de respuesta del sistema público ante una enfermedad de alto impacto y urgencia vital.

Finalmente, se solicita al Ejecutivo asegurar que el ajuste fiscal no afectará los recursos destinados a la atención oncológica, que se informe al Congreso en un plazo máximo de cinco días el impacto presupuestario desagregado en Salud, enviar en un plazo de 60 días un plan de financiamiento permanente para aumentar la capacidad de quimioterapia y radioterapia, y adoptar medidas concretas para reducir las desigualdades territoriales, incluyendo financiamiento de plazas de oncólogos en regiones, apoyo a traslados de pacientes e instalación o mejora de equipos de radioterapia.

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