SEREMI DE GOBIERNO EN MAGALLANES DESTACA AGENDA DE SEGURIDAD, SALUD Y VIVIENDA TRAS CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL: “QUEREMOS PONER AL ESTADO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS”

Durante una extensa entrevista realizada la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vocero de Gobierno en Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó los principales lineamientos de la reciente cuenta pública presidencial y detalló cómo los anuncios buscan traducirse en medidas concretas para la región.



La autoridad sostuvo que las prioridades del Ejecutivo continúan enfocadas en seguridad, economía y políticas sociales, asegurando que el principal desafío del país sigue siendo enfrentar el estancamiento económico y el desempleo.



“Los reales problemas que tenemos hoy son el desempleo y las dificultades económicas que enfrentan las familias. Tenemos que trabajar juntos, más allá de las diferencias políticas”, señaló.



Seguridad como eje prioritario



Uno de los temas centrales fue seguridad pública, ámbito donde Roa defendió las medidas impulsadas por el Ejecutivo y destacó avances en materia de control migratorio, operativos policiales y reducción de delitos violentos.



Según explicó, las cifras nacionales muestran una disminución de homicidios respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que medidas como el reforzamiento fronterizo y el aumento de operativos buscan consolidar esa tendencia.



Asimismo, confirmó que el Gobierno impulsará proyectos como el registro de incivilidades y vandalismo, iniciativa que deberá discutirse en el Congreso.



“Cada acción tiene consecuencias. Hay conductas que quizás no tienen una consecuencia penal, pero sí deben tener consecuencias dentro de la convivencia social”, sostuvo.



En el caso de Magallanes, adelantó que continuarán los copamientos policiales y los operativos conjuntos entre Carabineros, PDI y otras instituciones.



“No debería ser extraño comenzar a ver más presencia policial en terreno, porque queremos mejorar tanto la percepción como las cifras objetivas de seguridad”, afirmó.



Salud y listas de espera



Otro de los focos abordados fue la salud pública, especialmente el trabajo realizado en materia oncológica.



Roa destacó que en Magallanes la alerta sanitaria oncológica presenta un avance cercano al 76%, agregando que ya se ha contactado a casi la totalidad de las personas que integraban las listas priorizadas.



Además, defendió los ajustes presupuestarios en salud, insistiendo en que buscan optimizar recursos y no disminuir prestaciones.



“No estamos trabajando para reducir calidad ni beneficios. Queremos mejorar eficiencia, tiempos de respuesta y optimizar recursos”, indicó.



Sala cuna, apoyo familiar y costo de la vida



En materia social, la autoridad destacó el impulso al proyecto de sala cuna universal, asegurando que responde a una necesidad transversal para compatibilizar maternidad y empleo.



“El objetivo es que las mujeres no tengan que escoger entre vida familiar y laboral”, expresó.



También repasó medidas de apoyo económico derivadas del plan Chile Sale Adelante, entre ellas bonos al transporte escolar, apoyo a pescadores artesanales, subsidios energéticos y ayudas dirigidas a familias vulnerables con hijos.



Respecto al cupón de gas licuado, indicó que más de 5 mil familias de la región ya han activado el beneficio, especialmente en sectores periurbanos y comunas que no cuentan con acceso a gas natural.



Vivienda y conectividad para zonas extremas



En vivienda, Roa destacó la propuesta de ampliar el acceso a subsidios habitacionales con montos que alcancen las 4.000 UF, argumentando que las condiciones del mercado regional requieren instrumentos diferenciados.



“En Magallanes las propiedades tienen valores distintos al resto del país, por eso esta medida es particularmente importante para nuestra región”, explicó.



Finalmente, la autoridad también abordó la conectividad austral y el desarrollo territorial, señalando que el Ejecutivo busca fortalecer la integración de las regiones extremas.



“Magallanes y Aysén requieren mayor conectividad. Son territorios estratégicos para el país y esa mirada está presente dentro de la agenda del Gobierno”, concluyó.







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