DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL JUNTO A AUTORIDADES DE SALUD VISITAN HCM PARA CONOCER AVANCE DE ALERTA SANITARIA ONCOLÓGICA EN MAGALLANES

​Con el objetivo de conocer en terreno el avance de la Alerta Sanitaria Oncológica y reafirmar el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la atención del cáncer, autoridades regionales realizaron una visita al CR de Anatomía Patológica, Radioterapia y al Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Magallanes.



La actividad contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el Seremi de Salud, Fabián Barrientos; la Directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez; y el Director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, quienes sostuvieron una reunión de trabajo con equipos clínicos y directivos del establecimiento para revisar los avances alcanzados y los desafíos que plantea la implementación del plan impulsado por el Ministerio de Salud.



La visita se enmarca en las acciones desarrolladas tras la declaración de la Alerta Sanitaria Oncológica, estrategia que busca acelerar la resolución de los casos de personas que permanecían en espera de diagnóstico o tratamiento de patologías oncológicas, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la red asistencial y garantizando una atención más oportuna para los pacientes.



A nivel nacional, el plan considera a más de 33 mil personas que se encontraban en distintas etapas del proceso asistencial, ya sea esperando una confirmación diagnóstica, exámenes, derivaciones, intervenciones quirúrgicas o el inicio de tratamientos especializados. La estrategia contempla fases de identificación y validación de casos, contacto y vinculación con los pacientes, además de un proceso permanente de acompañamiento y seguimiento. En Magallanes, la Alerta Sanitaria Oncológica contempla a un total de 463 pacientes. Del total de casos, 311 corresponden a mujeres y 152 a hombres.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo que realiza el Hospital Clínico de Magallanes en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica, valorando el compromiso de sus equipos y los avances alcanzados en la atención de pacientes con cáncer. “Agradezco el recorrido que hicimos junto al director y a todo el equipo del hospital. Acá se hace un trabajo realmente maravilloso y de primer nivel. Recuerden que esta alerta oncológica fue dictada por el presidente José Antonio Kast debido a la importancia que tiene para nuestro país el tratar de detectar o hacer diagnósticos a tiempo para todos aquellos pacientes que padecen cáncer. Lamentablemente el cáncer en nuestro país es la segunda causa de muerte”, detalló la Delegada.



Agregó que “estamos tratando de hacer todos los esfuerzos como Gobierno para ver si inyectando recursos y mejorando la gestión podemos detectar a tiempo diversas enfermedades. Nosotros acá tenemos implementos de lujo. Recorrimos todo lo que es la etapa de diagnóstico, después la etapa propia de quimioterapia y también hay toda una parte que es muy importante que es la etapa de cuidados paliativos. Nosotros tenemos que seguir avanzando, esto es una primera parte. Llevamos sobre un 75% de avance de esta alerta oncológica en la región, pero aun así no nos vamos a cansar de seguir trabajando”.



Por su parte, el Seremi de Salud, Fabián Barrientos, relevó la importancia del trabajo coordinado que se está desarrollando para garantizar una atención oportuna y de calidad a las personas con cáncer. “Hoy estamos realizando una visita junto a las autoridades regionales y los referentes técnicos, quienes han desarrollado un tremendo trabajo tanto desde el Hospital, Servicio de Salud como desde la Seremi de Salud. Llevamos más del 75% de cumplimiento del plan de 90 días establecido en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica, lo que refleja importantes avances en la implementación de las medidas comprometidas”.



“Además, parte del mandato que nos ha entregado el Presidente de la República es fortalecer el trabajo en terreno, y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos sostenido reuniones con referentes técnicos, equipos médicos y también con las agrupaciones de pacientes, porque nos interesa saber cuál es la opinión de los diferentes actores involucrados. Respecto de los recursos asociados a esta alerta, el traspaso de fondos ha permitido fortalecer distintas acciones orientadas a mejorar la oportunidad diagnóstica, la coordinación de la red asistencial y la atención de las personas con cáncer. Nuestro objetivo es continuar avanzando en una respuesta integral que permita entregar una mejor atención y acompañamiento a los pacientes y sus familias", indicó el Seremi.



La Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yánez, explicó que "la remesa contemplada para Magallanes es de $532 millones y de ese monto ya se transfirió la primera instancia al Hospital Clínico Magallanes de $190 millones para el inicio del funcionamiento bajo el sistema de Grupo Relacionado Diagnostico (GRD) para la atención completa de los pacientes oncológicos. Actualmente nos encontramos en tiempo de ejecución, ante la Alerta Oncológica, con un avance de un 76,2% entre las patologías GES y No GES. Y con respecto a los pacientes de otras comunas de la región, fuera de Punta Arenas, donde se centran los tratamientos oncológicos, estamos trabajando en líneas de descentralización trasladando los tratamientos a nivel local, esto desde la solicitud y necesidad planteadas por las agrupaciones de los pacientes, comenzando por un proyecto, en el que se está trabajando, en la Provincia de Última Esperanza".



El Director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras, indicó: "Este plan compromete al HCM respecto a que es el Hospital del Alta Complejidad y que da respuesta al GES y esperamos poder resolver esta alerta oncológica, en todas las etapas que viven los pacientes y también en la prevención, haciendo un llamado a la realización de exámenes y diagnostico".



Las autoridades también informaron que durante el mes de mayo se incorporaron un nuevo médico oncólogo, Dr. Diego Neira, y una especialista en radioterapia, Dra. Catalina Pasalacqua, con el objetivo de fortalecer la atención de los pacientes oncológicos y reforzar la capacidad de respuesta de la red asistencial regional.



