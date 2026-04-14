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14 de abril de 2026

SOLICITAN REFORZAR LA SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE VIVIENDAS ENTREGADAS EN PUERTO WILLIAMS TRAS OBSERVACIONES DE VECINOS

​Por otro lado, ambas autoridades abordaron desafíos para el desarrollo habitacional de la capital provincial, supeditado a la ejecución del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, que permitiría aumentar la red de agua potable que actualmente se encuentra limitada.

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En medio de su despliegue en Punta Arenas, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, se reunió con el seremi de Vivienda y Urbanismo, José Guajardo Barría, para manifestarle ciertas inquietudes de vecinos de Puerto Williams con respecto al estado de las viviendas sociales recibidas a principios de marzo pasado. 

Tras acoger un escrito de dirigentes del comité de vivienda "Sueños de Cabo de Hornos", la máxima autoridad provincial le manifestó al nuevo jefe de la cartera regional de Gobierno algunas observaciones en las casas y áreas urbanas de este conjunto habitacional denominado "Altos de Cabo de Hornos", y que consta de 45 viviendas. 

"Le pedimos al seremi que estuvieran muy encima respecto a las obras que hay que realizar sobre las mejoras de la postventa de las últimas casas que se entregaron en Puerto Williams, porque hay una serie de observaciones, como, por ejemplo, sitios que se anegan, presencia de agua en los medidores, fugas de gas, una serie de detalles en las áreas comunes, como en los juegos infantiles y las plazas. Son observaciones en que la obra no habría quedado en las mejores condiciones", manifestó el delegado Moncada.  

"Recibimos una carta de parte de vecinos que pertenecen a este comité, y a raíz de esto le pedimos al seremi que justamente estuvieran supervigilando para que la constructora realice las mejoras pertinentes, que respondiera como corresponde todo lo que tiene que ver con la etapa de postventa", agregó. 

Por otra parte, ambas autoridades abordaron las demandas históricas de la comunidad austral en cuanto al desarrollo habitacional de Puerto Williams, donde aún existe la necesidad de construcción de más viviendas y disponibilidad de subsidios. Sin embargo, todo ello está supeditado a la ejecución del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario incluido en el Plan Especial de Zonas Extremas (Pedze), que permitiría aumentar la capacidad de una red de agua potable que actualmente está al límite. 

"En este plan maestro, hay una serie de inversiones que estarían consideradas. En una primera etapa hay una que depende de Vivienda, que va a ser una unidad técnica, entonces, le pedimos que aceleraran esos procesos, que efectivamente los compromisos se vayan cumpliendo. Que durante este año esté el proyecto diseñado de tal forma que se pueda comenzar a ejecutar ojalá el próximo año. De esa forma, podremos ir urbanizando más terreno y eso nos permitirá finalmente ir construyendo más casas y otros proyectos. Todo lo que tiene que ver con urbanización, va a depender de que hagamos estas mejoras en las redes de agua potable en Puerto Williams", complementó el delegado Moncada.
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