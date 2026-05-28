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28 de mayo de 2026

MAURO BRAVO ASUMIRÁ LIDERAZGO DE ARCHI MAGALLANES HASTA 2028

​Nuevo ciclo: Dirigentes asumirán funciones hasta 2028 con foco en fortalecer la radio local.

archimagallanes

El XII Comité Magallanes de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) renovó oficialmente su directiva regional tras cumplirse el plazo reglamentario establecido para las elecciones locales, definiendo a los dirigentes que encabezarán el gremio hasta el año 2028.

La nueva mesa directiva quedó integrada por Mauro Bravo Pozo como presidente, Francisco Pérez San Juan en la vicepresidencia y José Secundino López como secretario, quienes asumirán la responsabilidad de representar a la radiodifusión regional durante los próximos años.

Tras ser oficializado como nuevo presidente de Archi Magallanes, Mauro Bravo destacó la importancia del rol que cumple la radio en la actualidad y el desafío que representa liderar la organización.

“Es un tremendo desafío. La radio es hoy día el medio más creíble, en regiones es fundamental”, señaló.

El nuevo dirigente agregó que uno de los objetivos de esta etapa será fortalecer la presencia del gremio en la comunidad y enfrentar los cambios del ecosistema comunicacional.

“Queremos ser un aporte, queremos estar presentes en la sociedad y fortalecernos. Tenemos que competir hoy día con un sinnúmero de medios alternativos que están apareciendo y nuestro espíritu es continuar con el legado de quienes vinieron antes”, expresó.

La jornada eleccionaria contó con la participación de socios Archi, además de la presencia del representante de la Mesa Nacional del gremio, René Venegas, y de la directiva saliente compuesta por María Pastora Sandoval, Víctor Navarro y Alfredo Vera.

Con este cambio de liderazgo, Archi Magallanes inicia un nuevo período enfocado en consolidar el trabajo gremial, reforzar la presencia regional de la radio y proyectar el rol del medio frente a los nuevos desafíos comunicacionales.

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