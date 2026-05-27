AUTORIDADES NAVALES Y COMUNALES VISITAN LA ALCALDÍA DE MAR DEL ISLOTE SNIPE

El Comandante del Distrito Naval Beagle, Capitán de Navío Manuel Iturria, junto al Alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, realizaron una visita a la Alcaldía de Mar del Islote Snipe, ubicado en las cercanías de la isla Picton, a poco menos de una hora de navegación desde Puerto Williams. El traslado se efectuó a bordo de la LSG Hallef, durante la jornada del 24 de mayo, lo que permitió conocer en terreno las condiciones en que se ejerce la presencia del Estado en la zona.

En este punto austral cumple funciones el Alcalde de Mar, Cabo Primero Armin Riquelme, junto a su esposa, la psicóloga Camila De la Torre, quienes desarrollan tareas de salvaguarda de la vida humana en el mar, control de tráfico marítimo y registro de datos meteorológicos, ejerciendo soberanía efectiva en la zona.

El Capitán de Navío Iturria destacó que "el matrimonio se encuentra efectivamente aislado y forma parte de una red de 11 alcaldías de mar, de las cuales 10 son habitadas por servidores navales junto a sus familias". Señaló que "esta red fortalece la presencia del Estado de Chile y permite a la zona constituirse como la puerta natural al Territorio Chileno Antártico".

Por su parte, el Alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró "el carácter simbólico de la visita y la oportunidad de conocer en terreno la magnitud del territorio austral, subrayando que muchas veces no se dimensiona la riqueza del entorno que rodea a la comuna y la importancia de la presencia del Estado en estos sectores".

El Alcalde de Mar, Cabo Primero Armin Riquelme, calificó la experiencia como "gratificante en lo familiar y lo profesional, destacando que la misión le permite servir al país mientras comparte la vida diaria junto a su familia". En tanto, Camila De la Torre relató que "el islote superó la imagen que tenía antes de llegar, al descubrir el valor histórico y soberano que representa este rincón del territorio nacional".

La visita reafirma el compromiso de la Armada de Chile con la presencia permanente del Estado en la zona austral y con la labor que desempeñan los Alcaldes de Mar y sus familias en los puntos más extremos del territorio nacional, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las comunidades del extremo sur.