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24 de mayo de 2026

MADAME SEFIROT PRESENTA “PRESAGIO”, SU NUEVO SENCILLO INSPIRADO EN LEYENDAS DEL SUR DE CHILE

​La banda continúa desarrollando una propuesta musical conceptual basada en el misticismo, la fantasía y la construcción de universos narrativos propios.

Madame Sefirot

La banda Madame Sefirot lanzó durante mayo de 2026 su segundo sencillo titulado “Presagio”, una nueva producción musical que profundiza la propuesta conceptual del grupo inspirada en el misticismo, las leyendas y la creación de relatos fantásticos vinculados al territorio del sur de Chile.

El nuevo tema fue precedido por el sencillo “A tu ausencia”, estrenado en marzo de este año, marcando así una etapa de consolidación artística para el proyecto musical, que busca abrirse espacio dentro de la escena regional y proyectarse hacia nuevas audiencias a nivel nacional.

Según explicó la agrupación, “Presagio” toma inspiración en la leyenda de una isla del sur de Chile donde criaturas gigantes descienden desde las alturas como señal de un destino inevitable. La canción desarrolla una narrativa cargada de simbolismo, misterio y elementos fantásticos que forman parte de la identidad creativa de la banda.

Madame Sefirot ha orientado su trabajo a construir una experiencia sonora y estética envolvente, fusionando emociones intensas con relatos inspirados en imaginarios místicos y territoriales.

Con este lanzamiento, la agrupación continúa fortaleciendo una propuesta artística que combina música, narrativa y referencias culturales, apostando por una identidad propia dentro del circuito musical independiente.

BANDA VÁNDALO

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