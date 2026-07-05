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5 de julio de 2026

DIEZ DATOS SOBRE EL MAR CHILENO QUE INVITAN A REFLEXIONAR SOBRE SU CONSERVACIÓN

Desde el oxígeno que respiramos hasta la pesca y la biodiversidad, el océano cumple un papel fundamental para el país. Conocer cómo funciona y qué medidas ayudan a protegerlo es clave para su conservación.

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Chile posee más de 4.300 kilómetros de costa y uno de los patrimonios marítimos más importantes del mundo. Sin embargo, muchas veces se desconoce el papel que cumple el océano en la vida cotidiana, desde la producción de oxígeno hasta la regulación del clima y el desarrollo de actividades como la pesca, el turismo y la gastronomía.

Uno de los factores que distingue al mar chileno es la Corriente de Humboldt, responsable de transportar aguas frías ricas en nutrientes que favorecen una alta biodiversidad de peces, moluscos, aves y mamíferos marinos. Esta riqueza, sin embargo, depende de un manejo sustentable de los recursos para asegurar su conservación en el tiempo.

Especialistas y organismos ligados a la protección marina coinciden en la importancia de respetar las vedas, las tallas mínimas de captura y las cuotas de pesca, medidas que buscan permitir la reproducción de las especies y evitar la sobreexplotación. A ello se suman acciones cotidianas como adquirir productos del mar en lugares autorizados y evitar la contaminación de playas, ríos y lagos.

La protección del océano también tiene un impacto directo en las comunidades costeras, la pesca artesanal, el turismo y la seguridad alimentaria. Por ello, conocer el valor del mar y promover su cuidado aparece como un desafío que involucra tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

Fuente: ElBoyAlDia

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