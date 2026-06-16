CON ACTIVIDADES EN PUERTO NATALES, WWF DESTACÓ LA CONSERVACIÓN DEL DELFÍN CHILENO EN EL CONTEXTO DEL DÍA DE LOS OCÉANOS

​En el marco del Día de los Océanos, la organización de conservación WWF Chile destacó la importancia de proteger al único cetáceo endémico de Chile, el delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia), realizando una serie de actividades durante la semana en Puerto Natales. Además, instó a avanzar con el proceso de revisión de la propuesta de Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) para esta especie.



Desde el 2012, WWF Chile ha impulsado y apoyado acciones de conservación e investigaciones científicas en torno a este cetáceo, considerando también un proceso participativo junto a instituciones del Estado, academia, ONGs y comunidades locales, con talleres en zonas clave de la distribución de la especie, permitiendo elaborar una propuesta de Plan RECOGE.

Una hoja de ruta clara



Un Plan RECOGE es un instrumento oficial liderado por el Ministerio del Medio Ambiente que entrega una estrategia sólida para mejorar el estado de conservación de especies de gran fragilidad. En el caso del delfín chileno, se trata de una oportunidad única para coordinar esfuerzos públicos, privados y comunitarios.



La acción es de gran relevancia comprendiendo que el delfín chileno también es una especie emblemática de nuestra biodiversidad marina. De pequeño tamaño –no supera los 170 centímetros de largo– y con una aleta dorsal redondeada que lo distingue, habita preferentemente en aguas someras desde la Región de Valparaíso hasta Cabo de Hornos. Hoy está clasificado como Vulnerable desde la Región de Los Lagos al norte y como Casi Amenazado en Aysén y Magallanes.

Ciudadanos comprometidos



Dentro de la determinación de espacios esenciales para el hábitat del delfín chileno, se identificó a Puerto Natales como uno de los tres “sitios faro” (junto a Puerto Cisnes y Queule) para fomentar su cuidado por medio de la entrega de información y actividades de educación ambiental, en este caso en la Escuela Coronel Santiago Bueras.



Allí se han desarrollado diversas actividades, que se realizan desde 2025 y que en esta ocasión contemplaron charlas en una veintena de cursos, así como talleres extraprogramáticos y capacitación a docentes.



Para Claudia Almonacid, encargada del laboratorio de ciencias y de Forjadores Ambientales del establecimiento educacional, estas actividades “han sido relevantes y novedosas para recibir información sobre biodiversidad marina, enfocándonos en el delfín chileno porque representa un animal que, si bien teníamos tan cerca, no conocíamos de la forma adecuada y solía confundirse con otras especies, situación que nos ayuda a dar la relevancia que corresponde y aplicarlo dentro de la sala de clases”.



Junto con lo anterior, la visita también contempló la entrega de una ficha técnica y guía de actividades para aplicar en aulas.

