MÁS DE 100 ALCALDES PIDEN AL GOBIERNO REVISAR LA COMPENSACIÓN POR LA EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES

Más de un centenar de alcaldes y alcaldesas del país suscribieron una declaración pública en la que manifestaron su rechazo al mecanismo de compensación propuesto por el Gobierno tras la exención de contribuciones, al considerar que la fórmula profundiza las desigualdades entre comunas en lugar de fortalecer el Fondo Común Municipal (FCM).

En el documento, los firmantes sostienen que las contribuciones financian más de la mitad del Fondo Común Municipal, principal instrumento de redistribución de recursos entre los municipios. Sin embargo, afirman que la propuesta del Ejecutivo contempla un mecanismo que no destina la totalidad de los recursos al FCM y que favorecería en mayor medida a comunas con altos ingresos propios.

Los alcaldes también propusieron que los US$200 millones comprometidos para compensar la exención de contribuciones sean transferidos íntegramente al Fondo Común Municipal, argumentando que no solicitan mayores recursos, sino una distribución distinta de los fondos disponibles. Asimismo, reiteraron la necesidad de abrir una discusión sobre una nueva ley de rentas municipales que permita revisar el sistema de financiamiento de los gobiernos locales.

En la declaración, los jefes comunales hicieron un llamado al Presidente de la República, José Antonio Kast, para abrir un espacio de diálogo con el mundo municipal y evaluar una propuesta que permita alcanzar un acuerdo sobre esta materia. Entre los firmantes figura la alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade, junto a alcaldes y alcaldesas de distintas comunas del país.

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