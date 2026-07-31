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31 de julio de 2026

ENPROTUR PATAGONIA 2026 REUNIRÁ A MÁS DE 70 EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN SU SÉPTIMA VERSIÓN

El encuentro se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas, consolidándose como la principal rueda de negocios para proveedores y la industria turística de la Patagonia.

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​La ciudad de Punta Arenas será nuevamente el punto de encuentro de la industria turística regional con la realización de ENPROTUR Patagonia 2026, evento organizado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), que este año celebra su séptima versión.

 
La actividad se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Hotel Casino Dreams y reunirá a más de 33 empresas proveedoras junto a más de 30 hoteles de la Región de Magallanes, generando un espacio único para fortalecer vínculos comerciales, conocer las últimas tendencias del mercado y potenciar el desarrollo del turismo regional.

 
Durante ambas jornadas, los asistentes podrán conocer novedades tecnológicas, nuevos productos y servicios especializados para la industria hotelera y turística, además de participar en un programa especialmente diseñado para fomentar la innovación y las oportunidades de negocio.

 
Como una de las principales novedades de esta edición, ENPROTUR Patagonia realizará un concurso gastronómico dirigido a chefs y equipos de cocina de hoteles y restaurantes de la región, instancia que buscará destacar el talento local y promover la creatividad culinaria utilizando productos y soluciones de los proveedores participantes.

 

“Estamos muy contentos con la participación que tendremos este año, tanto de hoteles como de empresas proveedoras. El interés fue tan alto que debimos ampliar y extender nuestro showroom, lo que permitirá generar más oportunidades para que los proveedores presenten sus novedades, tecnologías y productos al sector turístico. ENPROTUR representa una oportunidad para conocer las últimas tendencias, generar nuevas alianzas estratégicas y seguir fortaleciendo una industria turística cada vez más competitiva. Los esperamos este 5 y 6 de agosto en Punta Arenas.” Sara Adema Gerente Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST)


ENPROTUR Patagonia se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del turismo en la macrozona austral, promoviendo la vinculación entre proveedores y empresas turísticas, impulsando la innovación y fortaleciendo la competitividad de un sector estratégico para el desarrollo de Magallanes.

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ARCA HOGAR CONSOLIDA SU PROPUESTA PARA LLEVAR LA EXPERIENCIA HOTELERA AL HOGAR Y PRESENTARÁ SUS NOVEDADES EN ENPROTUR PATAGONIA 2026

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