31 de julio de 2026
ENPROTUR PATAGONIA 2026 REUNIRÁ A MÁS DE 70 EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN SU SÉPTIMA VERSIÓN
El encuentro se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Hotel Casino Dreams de Punta Arenas, consolidándose como la principal rueda de negocios para proveedores y la industria turística de la Patagonia.
La ciudad de Punta Arenas será nuevamente el punto de encuentro de la industria turística regional con la realización de ENPROTUR Patagonia 2026, evento organizado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), que este año celebra su séptima versión.
La actividad se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Hotel Casino Dreams y reunirá a más de 33 empresas proveedoras junto a más de 30 hoteles de la Región de Magallanes, generando un espacio único para fortalecer vínculos comerciales, conocer las últimas tendencias del mercado y potenciar el desarrollo del turismo regional.
Durante ambas jornadas, los asistentes podrán conocer novedades tecnológicas, nuevos productos y servicios especializados para la industria hotelera y turística, además de participar en un programa especialmente diseñado para fomentar la innovación y las oportunidades de negocio.
Como una de las principales novedades de esta edición, ENPROTUR Patagonia realizará un concurso gastronómico dirigido a chefs y equipos de cocina de hoteles y restaurantes de la región, instancia que buscará destacar el talento local y promover la creatividad culinaria utilizando productos y soluciones de los proveedores participantes.
“Estamos muy contentos con la participación que tendremos este año, tanto de hoteles como de empresas proveedoras. El interés fue tan alto que debimos ampliar y extender nuestro showroom, lo que permitirá generar más oportunidades para que los proveedores presenten sus novedades, tecnologías y productos al sector turístico. ENPROTUR representa una oportunidad para conocer las últimas tendencias, generar nuevas alianzas estratégicas y seguir fortaleciendo una industria turística cada vez más competitiva. Los esperamos este 5 y 6 de agosto en Punta Arenas.” Sara Adema Gerente Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST)
ENPROTUR Patagonia se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del turismo en la macrozona austral, promoviendo la vinculación entre proveedores y empresas turísticas, impulsando la innovación y fortaleciendo la competitividad de un sector estratégico para el desarrollo de Magallanes.
El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.
El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.