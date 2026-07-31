COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES ALERTA SOBRE SALUD MENTAL, RECORTES Y BRECHAS DE PERSONAL EN REUNIÓN CON DIPUTADO BIANCHI

La Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo este lunes 27 de julio una reunión de coordinación con el diputado Carlos Bianchi, instancia que reunió a representantes de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas para analizar los principales desafíos que enfrenta la red pública de salud en la región.





Durante el encuentro, la dirigencia abordó temas prioritarios como la salud mental, el impacto de los recortes presupuestarios, la situación de la Atención Primaria, las brechas de recursos humanos y otras materias que requieren respuestas oportunas para fortalecer la red asistencial de Magallanes.





La reunión permitió compartir la realidad de los distintos territorios y reforzar la necesidad de impulsar soluciones que respondan a las particularidades de una región extrema, resguardando tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la calidad de la atención que recibe la comunidad.

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Desde la Coordinación Fenpruss Magallanes reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo el diálogo con las autoridades y representantes parlamentarios para avanzar en una salud pública fortalecida, con más recursos, mayor dotación y mejores condiciones para quienes la sostienen día a día.