ENAP REPORTÓ UTILIDADES POR US$ 579 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026 Y SUMA CINCO AÑOS Y MEDIO DE RESULTADOS POSITIVOS

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) registró utilidades por US$ 579 millones durante el primer semestre de 2026, un 82% más que los US$ 318 millones obtenidos en el mismo período del año pasado. Este resultado da continuidad a la trayectoria financiera de la compañía entre 2021 y 2025, etapa en la que ha acumulado utilidades por US$ 2.537 millones, pese a un contexto de alta volatilidad internacional. En este mismo periodo Enap ha disminuido su deuda en US$ 1.662 millones.

Al 30 de junio de 2026, Enap reportó un EBITDA consolidado de US$ 974 millones, lo que representa un crecimiento de 43% respecto a los US$ 682 millones de igual período del año anterior.

Una parte importante de los resultados de este primer semestre están explicados por una mayor venta de producción propia de mayor valor agregado y por un mejor contexto internacional de precios de refinación.

Las operaciones de Ecuador, Egipto, Logística, Refinerías y Magallanes contribuyeron a este mejor resultado.

El gerente general de la compañía, Julio Friedmann, explicó que “los resultados financieros que hemos obtenido son una combinación de condiciones de mercado y mucho trabajo interno. Sería incorrecto con las trabajadoras y trabajadores de Enap, que son el motor de esta compañía, decir que solo son producto de márgenes favorables. Nuestro desafío inmediato y urgente es poner aún más fuerza para mejorar nuestra competitividad”, señaló.

En ese sentido, el ejecutivo agregó que “el positivo desempeño de Enap no podría darse sin una gestión que ha logrado una eficiente priorización de su mix de productos, optimizado sus costos logísticos, disminuido sus costos financieros netos derivados del proceso de reducción de deuda, junto con mejorar la disponibilidad operacional y capacidad productiva de las refinerías, la que ha ido en aumento de forma progresiva”.

En 2022 la compañía alcanzó una producción de 9 millones de metros cúbicos, en 2023 aumentó a 10,4 millones, en 2024 a 11 millones y en 2025 a 12 millones. El primer semestre de este año la empresa lo cerró con 6 millones de metros cúbicos.

En estos cinco años y medio con utilidades Enap ha vivido un proceso de consolidación que marca un punto de inflexión en su historia reciente. Para ello, ha hecho foco en la excelencia operacional, disciplina financiera, reducción de deuda y en una estrategia que le permita adelantarse a escenarios cambiantes. “La empresa hoy cuenta con bases operacionales y financieras más fuertes y tiene una condición más estable. No somos una carga para el Estado y eso nos llena de satisfacción y orgullo”, señaló Friedmann.

Dividendos e impuestos

Junto a su buen desempeño, Enap ha contribuido al Fisco a través de dividendos e impuestos.

En 2023, Enap realizó el pago de dividendos al Fisco por US$ 400 millones, aporte reforzado con pago de impuestos en 2024 por más de US$90 millones a través de Enap y sus filiales.

En 2025, entregó el 50% de sus utilidades, equivalentes a US$ 204 millones, además de US$ 250 millones por concepto de impuestos.

Este 2026, el Ministerio de Hacienda anunció un retiro de US$ 593,5 millones, a lo que se suman impuestos pagados a la fecha que están en torno a los US$ 100 millones.

Clasificación internacional

Fitch Ratings, en el marco de su revisión anual y tomando en cuenta la tendencia de los resultados de Enap a lo largo del último tiempo y las expectativas que tiene sobre la empresa, mantuvo en A- la clasificación internacional de la compañía y en AAA su clasificación local, ambas con perspectiva estable, y elevó su perfil crediticio individual —Standalone Credit Profile o SACP— desde “b” hasta “bb-”.

En su informe, Fitch destacó el fortalecimiento del perfil financiero de Enap, sustentado en una mayor generación de caja, la mejora de los márgenes operacionales y la ejecución del plan de reducción de deuda, que ha permitido disminuir los pasivos financieros en US$ 1.350 millones desde 2022.