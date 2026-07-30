JORNADA ABIERTA CONMEMORARÁ LOS 106 AÑOS DEL INCENDIO DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE MAGALLANES CON CINE, CONVERSATORIO, TEATRO Y MÚSICA

En el marco de la conmemoración de los 106 años del asalto e incendio de la sede de la Federación Obrera de Magallanes (FOM), el Movimiento Voluntad realizará la jornada "Cine & Memoria: A 106 años del incendio de la Federación Obrera de Magallanes", una actividad gratuita, autogestionada y abierta a toda la comunidad, que se desarrollará el sábado 1 de agosto, desde las 15:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos N° 22, ubicada en Ramón Carnicer 0299, Barrio 18 de Septiembre, Punta Arenas.



La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y memoria en torno a uno de los episodios más significativos de la historia social de Magallanes. La madrugada del 27 de julio de 1920, la sede de la Federación Obrera de Magallanes fue asaltada e incendiada en un hecho que marcó profundamente la historia del movimiento obrero regional. La actividad propone relevar este acontecimiento histórico y promover el diálogo sobre la organización de las y los trabajadores, el rescate patrimonial y los desafíos sociales del presente.



La programación comenzará a las 15:00 horas con la exhibición del largometraje "Fuego en la Federación Obrera de Magallanes" (2016), dirigido por Jorge Grez. Película que reconstruye los hechos que culminaron con el incendio de la FOM y contextualiza el desarrollo del movimiento obrero en la Patagonia.



A las 16:10 horas se presentará la compañía Teatro y Títeres La Kalle, con un cuentacuentos como parte de la reivindicación del papel de la cultura como espacio de organización comunitaria, educación y resistencia, en sintonía con el legado histórico de la Federación Obrera de Magallanes.



Posteriormente, a las 16:30 horas, se desarrollará el conversatorio "Cuando las y los trabajadores se organizan", instancia que reunirá al escritor Pavel Oyarzún Díaz, la docente de Historia Gabriela Lara Asencio, la dirigenta sindical Sandra Meneses y un representante de la Organización Anarquista Santa Cruz (Argentina); panel que reflexionará sobre el proceso mediante el cual las organizaciones de trabajadores pasan de ser consideradas estructuras pasivas a convertirse en actores de defensa colectiva y objeto de persecución por parte del poder político y económico.



La jornada concluirá a las 19:00 horas con la presentación en vivo de Rafael Cheuquelaf Bradasic, quien interpretará una versión solista del disco "La Idea: Canto a la Federación Obrera de Magallanes", obra conceptual publicada en 2007 por el dúo Lluvia Ácida.



Durante toda la actividad también habrán stands con exposición, intercambio y venta de material gráfico y literario, con la participación de Mechannibal Fanzine, Tedio Distro, Green Palito, la Biblioteca Alberto "Tata" Velásquez, la biblioteca de la JJVV, entre otros.



Extendemos la invitación a vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales, así como a toda la comunidad interesada en reflexionar sobre la historia del movimiento obrero en Magallanes. En el lugar habrá café, té y comida para compartir; también pueden aportar quienes puedan hacerlo.



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Cine & Memoria: A 106 años del incendio de la Federación Obrera de Magallanes







Fecha: Sábado 1 de agosto

Hora: Desde las 15:00 horas

Lugar: Junta de Vecinos N° 22, Ramón Carnicer 0299, Barrio 18, Punta Arenas.

Entrada: Gratuita y abierta a toda la comunidad.

