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29 de julio de 2026

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LANZA FONDOS CULTURA 2027 CON REDISEÑO Y ENFOQUE CIUDADANO

El concurso suma nuevas líneas y modalidades, promueve la alternancia en la selección de los proyectos e impulsa la formación de nuevos públicos y de talentos jóvenes. Estas medidas buscan hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos del Estado.

Fondos Cultura 2027

​El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lanza oficialmente los Fondos Cultura 2027, que este año presentan un rediseño que es parte del Plan Cultura Transparente implementado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Este busca hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos públicos disponibles para el financiamiento de proyectos culturales, priorizando el impacto en las personas, el acceso a la cultura y el fortalecimiento del ecosistema creativo a lo largo del país.

 
Esta edición mantiene la modalidad de apertura diferenciada para sus distintos fondos y líneas. Hoy se inició con la postulación al concurso para las Becas Chile Crea y se extiende hasta el próximo jueves 10 de septiembre. Los cierres de postulación también tienen fechas diferenciadas (ver detalle al final).

 
“Como parte de nuestro plan de acción y ejes de gestión 2026-2030, hemos propuesto un rediseño profundo de los Fondos Cultura 2027, para asegurar que cada recurso tenga el mayor impacto posible. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se distribuye mejor. Por eso, el foco estará en proyectos de calidad y con mayor alcance, que lleguen a más personas y generen efectos concretos. Además, estamos fortaleciendo líneas que fomentan la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la creación artística”, destaca el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

 
Novedades del rediseño

 
La edición 2027 de los Fondos Cultura incorpora nuevas líneas y modalidades, entre ellas: Barrios Creativos en Fondart Nacional, Culturas Tradicionales en Fondart Regional; Jóvenes Talentos en el Fondo de Artes Escénicas y en el Fondo de la Música y Fomento del Desarrollo Integral, también en el Fondo de la Música.

 
Además, se promoverá la alternancia en la selección. Se incorporan restricciones de postulación para los responsables de proyectos que hayan sido seleccionados en ciertas líneas del concurso 2026: no podrán postular a las mismas en 2027 (se exceptúan líneas como festivales).

 
Con la idea de incorporar a nuevos públicos, se establecen cuotas para fomentar la selección de proyectos que promuevan la creación de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes; y que permitan centrar a las familias como público objetivo.

 
Esta versión también incorpora nuevas tecnologías y narrativas en la creación y producción de contenidos. El propósito es que tengan como resultado productos culturales de fácil acceso a los nuevos públicos, por ejemplo, publicaciones digitales, contenidos multiplataforma y comunidades creativas.

 
Otro de los énfasis está en la promoción de nuevos talentos. Se establecen cuotas para el financiamiento de óperas prima y se crea la modalidad de Talento Joven en el Fondo de Artes Escénicas, mientras que los menores de 18 años que postulen al Fondo de la Música podrán incluso cursar sus formaciones en el extranjero.

 
Considerando las transformaciones en los hábitos de consumo y la proliferación de plataformas digitales de distribución, se incorporan también los formatos verticales en el ámbito audiovisual.

 
Nuevos especialistas

 
Con el objeto de ampliar el actual universo de evaluadores y disponer de perfiles variados, el proceso de rediseño incluyó un llamado público y nacional a nuevos evaluadores, lo que constituye una nueva señal positiva de renovación, amplía la diversidad de miradas y contribuye a fortalecer la legitimidad y la transparencia del proceso de selección de los proyectos. Las propuestas para los equipos de especialistas, al igual que todos los años, fueron aprobadas por los consejos sectoriales de cada fondo.

 
Calendario Fondos Cultura 2027

 
Los rangos de fecha de apertura y cierre de las líneas de concurso de cada fondo son los siguientes:

BECAS CHILE CREA

 
Apertura: lunes 27 de julio.
Cierre: lunes 31 de agosto.

FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / LÍNEA FOMENTO A LA CREACIÓN

 
Apertura: martes 28 de julio.
Cierre: martes 1 de septiembre.

FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA / OTRAS LÍNEAS

 
Apertura: miércoles 29 de julio.
Cierre: miércoles 2 de septiembre.

FONDO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

 
Apertura: jueves 30 de julio.
Cierre: jueves 3 de septiembre.

FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL

 
Apertura: viernes 31 de julio.
Cierre: viernes 4 de septiembre.

FONDO DE FOMENTO DE LA MÚSICA

 
Apertura: martes 4 de agosto.
Cierre: martes 8 de septiembre.

FONDART REGIONAL

 
Apertura: miércoles 5 de agosto.
Cierre: miércoles 9 de septiembre.

FONDART NACIONAL

 
Apertura: jueves 6 de agosto.
Cierre: jueves 10 de septiembre.

Más información en www.fondosdecultura.cl.



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