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26 de julio de 2026

MAGALLANES FORTALECE SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO CON ESTUDIOS DE CARBONO EN LOS SUELOS

Patagonia Rural

SERGIO RADIC

El potencial de los suelos de Magallanes para capturar carbono y su relevancia en la investigación internacional sobre cambio climático fueron los principales temas abordados en una nueva edición de Patagonia Rural. En la instancia, el investigador de la Universidad de Magallanes e integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), Sergio Radic, explicó cómo los estudios desarrollados en la región están aportando antecedentes científicos para la actualización del informe que el organismo publicará en 2027.

Durante la entrevista, Radic señaló que el equipo lleva cerca de cinco años realizando mediciones en distintas provincias de Magallanes para construir una línea base del carbono almacenado en los primeros 30 centímetros del suelo. Este trabajo ha permitido elaborar mapas prediales y evaluar el potencial de las praderas regionales para secuestrar carbono, información clave para futuras iniciativas vinculadas a los bonos de carbono y al manejo sostenible de los predios.

En Patagonia Rural, el investigador destacó además que la participación en el IPCC permite incorporar la experiencia desarrollada en Magallanes al debate científico internacional y, al mismo tiempo, conocer experiencias aplicadas en otras regiones del mundo con características similares. Según explicó, estos antecedentes son fundamentales para adaptar estrategias de manejo de praderas a las condiciones climáticas de la región.

Asimismo, Radic indicó que la Universidad de Magallanes trabaja junto a The Nature Conservancy (TNC) en iniciativas orientadas a generar información científica que facilite la implementación de proyectos de captura de carbono junto a productores regionales. Agregó que contar con una línea base permitirá evaluar el impacto de distintas prácticas de manejo y abrir oportunidades para acceder a mecanismos de compensación asociados a los bonos de carbono, fortaleciendo una producción agropecuaria más sostenible. Finalmente, destacó la importancia de incorporar estos conocimientos en la formación de los futuros profesionales de Agronomía, como parte de la actualización curricular que impulsa la casa de estudios.


Javiera Morales

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