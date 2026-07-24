DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (P.REP) SE REUNIÓ CON LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS SOBRE EL AERÓDROMO DE NATALES. “HOY CORREMOS DOS RIESGOS: UN ACCIDENTE POR EL MAL ESTADO DE LA PISTA O UN CIERRE TOTAL DE LA PISTA DURANTE TODA LA TEMPORADA”

La Dirección de Aeropuertos (DAP) acogió parcialmente las alternativas planteadas por los gremios de turismo, las que fueron transmitidas directamente por el parlamentario en una reunión. El nuevo esquema contempla para el mes de enero y primera quincena de febrero, 4 días de cierre y 3 de operación (jueves a domingo), y la segunda quincena de febrero y mes de marzo, 5 días de cierre por 2 de funcionamiento.



El diputado Alejandro Riquelme Ducci informó que, tras gestiones directas ante la Dirección de Aeropuertos (DAP) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad se comprometió a estudiar una modificación al calendario de cierre de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, luego de que gremios del turismo, el comercio, la logística y la salmonicultura de la provincia de Última Esperanza alertaron sobre el grave impacto que tendría intervenir el único acceso aéreo de Puerto Natales en plena temporada estival.



El plan original de la DAP contemplaba reparar la pista bajo la modalidad "5x2": cinco días de cierre por cada dos de operación, concentrados en enero, febrero y marzo de 2027, exactamente en el peak de la temporada turística de Magallanes. Nueve gremios productivos de la región —y posteriormente una quincena de organizaciones de la Provincia de Última Esperanza— advirtieron que esa fórmula dejaría al aeródromo funcionando apenas 28 de los 90 días del trimestre, con severas consecuencias para la conectividad, el turismo receptivo internacional que sostiene a Puerto Natales como puerta de entrada a Torres del Paine, y para funciones críticas como las evacuaciones médicas de urgencia y el apoyo logístico a la operación antártica.



Frente a esta alerta, el diputado Riquelme sostuvo una reunión con la Dirección de Aeropuertos este jueves 23 de julio, para transmitir la gravedad de la situación para la economía y la conectividad de la provincia, y presentó en paralelo un oficio de fiscalización formal solicitando a la DAP evaluar alternativas técnicas —entre ellas la ejecución de trabajos en horario nocturno, el adelantamiento del inicio de las obras y un diseño de continuidad operacional similar al implementado en el Aeropuerto de Punta Arenas— que permitieran reducir el impacto sobre la temporada alta sin comprometer la seguridad de la pista.



La respuesta de la DAP: estudiará las alternativas, pero con matices técnicos



La Dirección de Aeropuertos recalcó que la experiencia internacional de continuidad operacional sin interrupciones —como la aplicada en aeródromos con más de una pista— no es directamente replicable en Puerto Natales, ya que el aeródromo cuenta con una sola pista.



Con todo, la autoridad informó un ajuste al cronograma original, que contempla dos fases, durante enero y primera quincena de febrero del 2027 serán 4 días de cierre (lunes a jueves) para la ejecución de obras, y 3 días de operación (jueves a domingo). Mientras que durante el resto de febrero y mes de marzo la fórmula será de 5 días de cierre por 2 días de operación.



Para el diputado Riquelme, este ajuste —aunque no resuelve completamente la demanda de los gremios— representa un avance producto de la fiscalización parlamentaria y abre una ventana para seguir perfeccionando la programación antes del inicio de los trabajos.



Dos razones de fondo: seguridad de los pasajeros y riesgo de un cierre total



El diputado insistió en que la discusión no puede reducirse a una disputa entre turismo y obras públicas, y puso el acento en dos fundamentos que, a su juicio, deben primar por sobre cualquier consideración: la seguridad.



“Debemos ser claros y transparentes, ¿quién será el responsable si ocurre un accidente en la pista? Estas reparaciones manifiestan una real preocupación por la integridad de los pasajeros, la que no puede ser ponderada con ninguna actividad económica” aseveró el diputado magallánico.



La pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo ha recibido cerca de 40 parches en los últimos 12 meses, y ya existen antecedentes de vuelos cancelados por el mal estado de la carpeta asfáltica, como ocurrió el 8 de mayo de 2026.



El diputado advirtió que si la intervención se sigue aplazando, existe el riesgo de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) determine el cierre completo de la pista por razones de seguridad. En ese escenario, ya no se hablaría de turnos de 4x3 o de 5x2, sino derechamente de siete días de cierre y cero días de operación, lo que constituiría un golpe letal para la conectividad y la economía de Puerto Natales durante toda la temporada alta.



"La opción de no hacer nada no existe. Si no actuamos ahora, con una programación ordenada y negociada, el riesgo real es que la autoridad aeronáutica termine decretando un cierre total de la pista, sin turnos ni ventanas de operación, lo que sería infinitamente más dañino para el turismo y la economía de Última Esperanza que cualquiera de las alternativas que hoy estamos discutiendo", afirmó el parlamentario.



Un aeródromo postergado por más de una década



El diputado Riquelme también hizo eco de lo señalado por el Biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en cuanto a que la urgencia actual es en gran medida el resultado del abandono histórico de la infraestructura: durante los últimos diez años, el aeródromo de Puerto Natales no fue objeto de obras de conservación mayor, lo que explica el deterioro acumulado de la pista y la necesidad de una intervención impostergable.



Se anunciaron obras para una segunda pista



Por su parte, la Dirección de Aeropuertos (DAP) confirmó que ya se encuentra estudiando el desarrollo y viabilidad de una segunda pista para el Aeródromo Teniente Julio Gallardo en los próximos años. Esta iniciativa de infraestructura permitirá resolver de manera definitiva la vulnerabilidad de la losa actual, garantizando que la capital de la Provincia de Última Esperanza no vuelva a enfrentar la incertidumbre del cierre de sus operaciones aéreas.



Los próximos pasos



Riquelme señaló que continuará fiscalizando el proceso hasta que la DAP entregue el informe técnico actualizado del estado de la pista y el análisis comparativo de costos y beneficios solicitado formalmente mediante su oficio de fiscalización, y reiteró su disposición a seguir trabajando junto a los gremios y las autoridades sectoriales en una solución que concilie la seguridad operacional del aeródromo con la protección de la temporada alta de Última Esperanza.



“Mañana viajaré directamente a Puerto Natales para reunirme con los gremios del turismo de Última Esperanza. Mi compromiso es transmitirles de primera fuente todos los antecedentes, el calendario de obras y los acuerdos alcanzados con la Dirección de Aeropuertos” señaló el parlamentario.





