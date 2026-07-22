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22 de julio de 2026

ESCUELA DE DEBATE PARTICIPATIVO CIERRA SU CICLO CON EXITOSA JORNADA DE EVALUACIÓN EN LA SECREDUC

La actividad, organizada por la Secretaría Regional de Educación (SECREDUC) e impartida por el profesor de debate Robinson A. Vega Vera, consistió en la evaluación de un debate como cierre del ciclo formativo.

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La tercera y última sesión de la Escuela de Debate Participativo se realizó este miércoles 22 de julio en el salón Gabriela Mistral de la SECREDUC de Magallanes, en Punta Arenas, con la participación de docentes y estudiantes de toda la región.

La actividad, organizada por la Secretaría Regional de Educación (SECREDUC) e impartida por el profesor de debate Robinson A. Vega Vera, consistió en la evaluación de un debate como cierre del ciclo formativo. Durante la jornada, los asistentes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en sesiones anteriores, analizando argumentos, estructura y desempeño de los equipos participantes.

La instancia contó con una nutrida convocatoria de profesores y estudiantes de diversos establecimientos educacionales de Magallanes, quienes valoraron la oportunidad de profundizar en herramientas clave para el desarrollo de la oratoria y el pensamiento crítico.

Lorena González, Coordinadora Regional Programa Inglés Abre Puertas; de Cultura Educativa y Formación Integral de la SECREDUC, destacó la relevancia de esta iniciativa y expresó la necesidad de fortalecer las habilidades para participar en debates, así como potenciar a nuevos establecimientos para que se sumen a instancias de debate interescolar en la región.

"El debate no solo forma mejores oradores, sino mejores ciudadanos. Queremos que más colegios se animen a participar y que esta herramienta pedagógica se instale de manera permanente en nuestras aulas", señaló González durante el cierre de la jornada.

Con esta última sesión, la Escuela de Debate Participativo cierra un ciclo exitoso que deja sembrada la semilla para futuras competencias y espacios de formación en la zona austral del país. La SECREDUC ya evalúa nuevas versiones del programa para el próximo año, con el objetivo de ampliar la cobertura y profundizar los contenidos.

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