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21 de julio de 2026

EXPORTACIONES DE SALMÓN CHILENO AVANZAN CONTRA VIENTO Y MAREA: BALANCE PRIMER SEMESTRE

Sorprende que, pese a los fuertes aranceles aplicados, la industria nacional continúa en crecimiento en Estados Unidos, que es su principal mercado.

exportacionessalmonchileno

Las exportaciones de salmón chileno están avanzando contra viento y marea, mostrando cifras positivas, pese a situaciones mundiales como los aranceles aplicados por Estados Unidos, su principal mercado, y la guerra en Medio Oriente que tensiona la geopolítica global.

Es así como, de acuerdo con las cifras oficiales de Aduanas, durante el primer semestre del año en curso, se exportaron 441.000 toneladas de salmón chileno con retornos que llegaron a los US$3.506 millones, lo que es un crecimiento de 15,5% en volumen y de 7,3% en remesas en comparación a las más de 382.000 toneladas y US$3.266 millones registrados en el mismo período de 2025.

Considerando el detalle por mercado, en el caso de Estados Unidos, la industria nacional se expandió a pesar de las restricciones arancelarias entre enero y junio de 2026, anotando así 133.600 toneladas con US$1.356 millones, frente a las 118.800 toneladas con sobre US$1.326 millones de igual lapso del año pasado.

Luego se encuentra Brasil, que también creció de manera importante, alcanzando 85.945 toneladas con USS$519 millones, que se comparan positivamente ante las 74.910 toneladas con US$473 millones anteriores.

Más atrás está Japón, que en el período computó 72.612 toneladas con US$558 millones, que se enfrenta favorablemente frente a las 68.800 toneladas con US$529 millones materializadas durante el primer semestre de 2025.

Y en el caso de China, el salmón chileno más que se duplicó en los primeros seis meses de este año -en línea con lo que está ocurriendo con los destinos asiáticos-, alzándose en 26.355 toneladas con US$157 millones, un avance fuerte ante las 11.770 toneladas con más de US$78 millones previos.

Rusia por su parte, experimentó un relevante retroceso para el sector local, llegando a 14.400 toneladas con US$94 millones, lo que es desfavorable ante las 22.700 toneladas con US$169 millones de enero-junio del año pasado.

Y al contrario, México sigue sorprendiendo en Latinoamérica, registrando 11.500 toneladas con US$113 millones en el primer semestre de 2026, una expansión si es que se compara con las 9.309 toneladas y US$98 millones de igual período 2025, según los datos de Aduanas.

Fuente: salmonexpert.cl

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