ASOCIACIÓN DE SALMONICULTORES DE MAGALLANES PRESENTÓ SEGUNDO NÚMERO DE BOLETÍN «SALMÓN MAGALLÁNICO BAJO UNA MIRADA MÁS PROFUNDA»

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes presentó la segunda edición de su boletín informativo «Salmón Magallánico Bajo una Mirada más Profunda», publicación semestral que, con un tiraje de 4.000 ejemplares, busca transparentar el quehacer de la industria, fortalecer la relación con las comunidades y aportar datos sobre el impacto económico de la salmonicultura en la región.

La presentación se realizó el miércoles 24 de junio en el marco de una conferencia de prensa encabezada por la gerente general de la Asociación, Francisca Rojas Philippi, en la que participaron la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, y el encargado de Comunidades y Comunicaciones de Blumar en la zona, Ricardo Hernández.

Francisca Rojas explicó que la elaboración del boletín es el resultado de un trabajo conjunto de las empresas afiliadas al gremio –AquaChile, Australis Seafoods, Blumar, Cermaq Chile y Multi X—con la colaboración de MSD Salud Animal, empresa con la que mantienen un acuerdo de colaboración.

“Esta publicación nos permite contar con una plataforma para difundir informaciones relevantes sobre la actividad y su aporte al desarrollo local. Nos permite mostrar a la comunidad, con transparencia, de forma clara y cercana, lo que hacemos como industria, desde nuestras iniciativas socioambientales hasta el aporte económico que genera la salmonicultura en Magallanes, reforzando el vínculo con quienes comparten día a día el entorno donde desarrollamos nuestras operaciones”, indicó.

En este número, el reportaje central está dedicado a las iniciativas medioambientales que las compañías salmonicultoras realizan en distintos puntos de Magallanes, destacando campañas de limpieza de playas y borde costero en sectores como la Provincia de Última Esperanza y el seno Skyring. “A través de estas acciones, la salmonicultura busca contribuir a la conservación del entorno marino y a la valorización de los espacios costeros que comparte con las comunidades”, señaló la ejecutiva.

Además, indicó que el boletín también incorpora estadísticas regionales de la actividad acuícola que permiten dimensionar la relevancia del sector como motor económico de la zona. “La información presentada apunta a mejorar la comprensión pública sobre el aporte de la industria en materia de empleo, inversión y encadenamientos productivos”.

En el plano social, subrayó el rol que la actividad salmonicultora desempeña en la generación de empleo femenino, especialmente en las plantas de proceso. “En Magallanes, muchas mujeres jefas de hogar encuentran en la industria una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus familias. Por eso, proyectar el crecimiento responsable de la industria también es apostar por más y mejores oportunidades para ellas”, sostuvo.

«Salmón Magallánico: Bajo una Mirada Más Profunda» circuló el jueves 25 de junio en formato impreso, inserto en un medio de prensa regional y, además, está siendo distribuido entre vecinos de las comunas donde opera la industria en Magallanes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades vinculadas al sector. En tanto, la versión digital quedó alojada en el sitio web del gremio (www.salmonicultoresdemagallanes.cl) para facilitar el acceso a todo público.

“Queremos que esta publicación contribuya a una conversación abierta sobre la región que queremos construir, cómo crecer de manera responsable y cómo ordenar nuestro territorio con una mirada magallánica”, concluyó Francisca Rojas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Por su parte durante la conferencia, el representante de Blumar, Ricardo Hernández, destacó la satisfacción de la compañía por la nueva edición del boletín, “concebido como una herramienta para acercar a la comunidad, la industria y los vecinos a las iniciativas que desarrolla la industria en ámbitos educacionales, ambientales y de vinculación territorial”, señaló. En este marco, se refirió al programa “Blumar en su Escuela”, iniciativa mediante la cual, a través de talleres en los establecimientos educacionales de Río Verde, y las escuelas Paul Harris y Barranco Amarillo, en Punta Arenas, la compañía promueve desde temprana edad la educación ambiental, la robótica y el fortalecimiento de espacios como invernaderos, fomentando una cultura de cuidado del entorno y formando futuras generaciones comprometidas con la sostenibilidad.

En tanto, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, explicó que el servicio que representa no solo es la entidad fiscalizadora de la industria acuícola, sino también el encargado de “llevar las estadísticas y cifras oficiales del sector, tanto pesquero como acuícola. Y, desde esa perspectiva, la colaboración de la misma industria para aportar a la política de transparencia y de divulgación de datos hacia la opinión pública, sin duda, tiene un valor agregado que contribuye también a dar certezas. Porque, en la medida que contamos con datos unificados, estandarizados y consolidados, en el sector público podemos tomar decisiones más certeras y eficientes”, declaró.

Fuente: portalinnova.cl

