AUSTRALIS REFUERZA LA INTEGRACIÓN DE SUS EQUIPOS EN TORNO A LA CADENA DEL SALMÓN EN MAGALLANES

Con la participación de sus colaboradores en la región de Magallanes, en especial de Planta Dumestre, y de autoridades de la Provincia de Última Esperanza, Australis Seafoods realizó la tercera versión de su seminario anual interáreas, instancia que busca potenciar la integración entre trabajadores, profundizando sus conocimientos sobre la industria acuícola, actualizándolos sobre las novedades de la compañía y la región, y visibilizando el rol que cumple cada equipo dentro de la cadena de valor.

La jornada estuvo marcada por exposiciones que fueron realizadas por gerentes y subgerentes de Australis. “Uno de los principales mensajes que quisimos transmitir es que un excelente producto es el resultado de un esfuerzo colectivo, ya que detrás de cada uno existen años de trabajo y el compromiso de muchas personas”, comienza afirmando el Gerente General de Dumestre y representante de Australis en la región, Óscar Garay.

El fruto del trabajo de muchos

Los distintos expositores evidenciaron que el salmón magallánico responde a la sincronización entre los profesionales de las pisciculturas, los operarios de agua dulce, de mar, buzos, veterinarios, biólogos, acuicultores, ingenieros y equipos administrativos. Que una producción limpia y de clase mundial es el reflejo directo de la disciplina diaria de cientos de trabajadores.

En ese sentido, Garay explica que se trata de un viaje largo que inicia con la crianza, pasando por la producción de ovas y smolt, el cultivo en el mar, luego el procesamiento, y termina, gracias a un gran trabajo del área comercial y de logística, en distintos mercados del mundo. “Comprender esa cadena de valor permite que cada colaborador vea cómo su trabajo y el de sus colegas aporta a elaborar un alimento sano, nutritivo y de alta calidad”, sostiene.

El ejecutivo concluye destacando que los participantes valoran mucho esta instancia porque les permite comprender con mayor profundidad la industria, su compañía, y la importancia que tiene el trabajo de cada persona dentro del proceso productivo. “Al finalizar la jornada observamos un mayor sentido de pertenencia y orgullo por contribuir al desarrollo de la industria en la región y a la elaboración de productos de la más alta calidad”, finalizó.

Al igual que en oportunidades anteriores, el encuentro contó con la presencia de autoridades locales. En esta ocasión asistieron el Delegado Presidencial, Liber Lazo; el consejero regional, Max Salas, concejales y autoridad marítima, quienes acompañaron a los colaboradores de la empresa durante la jornada.

Fuente: mundoacuicola.cl



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