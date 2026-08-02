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2 de agosto de 2026

EL PETREL QUE ACOMPAÑA LAS NAVEGACIONES POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

​Bajada: El petrel gigante antártico es una de las aves marinas más imponentes del hemisferio sur y un visitante habitual de los fiordos y canales de Magallanes. Un reciente registro en Isla Carlos III volvió a destacar su presencia en el estrecho.

Petrel

Un ejemplar de petrel gigante antártico (Macronectes giganteus), una de las aves marinas de mayor tamaño del hemisferio sur, fue fotografiado durante un avistamiento de ballenas en Isla Carlos III, ubicada en el Parque Marino Francisco Coloane, en el estrecho de Magallanes.

La imagen fue captada por la guía de turismo Catalina Ramírez, mientras participaba en una navegación de observación de cetáceos. Según relató, el registro ocurrió mientras una ballena y su cría eran observadas desde la embarcación. "Estábamos viendo a una ballena con su cría y alrededor había varias aves alimentándose. Entre ellas este petrel, que nos sobrevoló un par de veces", comentó.

El petrel gigante antártico puede alcanzar cerca de dos metros de envergadura y es un visitante frecuente de los fiordos y canales de Magallanes. En Chile, la especie ha sido objeto de investigaciones desarrolladas por especialistas como Manuel Marín, quien estudió la colonia reproductiva de Isla Noir, y Alejandro Kusch, con trabajos sobre la avifauna marina de la región.

Además, recientemente la biblioteca multimedia de eBird incorporó un nuevo registro sonoro del petrel gigante antártico, realizado por el ornitólogo Santiago Imberti, contribuyendo al conocimiento disponible sobre las vocalizaciones de esta especie.

https://www.instagram.com/p/DbepXa_lX2X/?img_index=1&igsh=MWN0enRpcWhicTN4Nw%3D%3D
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INACH COMPLETA EXITOSA MISIÓN DE PLANEADOR SUBMARINO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO PREPARACIÓN PARA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA

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