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15 de abril de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA DICHOS DE AUTORIDAD NAVAL ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Parlamentario calificó como “una falta grave” las declaraciones y llamó a una aclaración oficial del gobierno trasandino.

diputadoriquelme

Las declaraciones del jefe de Hidrografía Naval argentino, señalando que “la boca de Magallanes es argentina”, constituyen una falta grave y una nueva afrenta a la soberanía de Chile. Cabe precisar que estos dichos fueron efectuados en el mes de enero y solo se han conocido públicamente en estos momentos.

El Tratado de Límites de 1881 es claro al establecer la soberanía plena de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y sus accesos, sin espacio para reinterpretaciones.

Intentar desconocerlo contradice el Derecho Internacional y más de un siglo de reconocimiento.

Estos dichos se suman a hechos preocupantes, como el emplazamiento de una instalación argentina en territorio chileno. Asimismo, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó definitivamente estos límites.

Es importante que la Cancillería argentina aclare si estas declaraciones representan la posición oficial de su gobierno o corresponden únicamente a la opinión de una autoridad militar.

Chile no puede tolerar cuestionamientos a su soberanía.

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​Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

​Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

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