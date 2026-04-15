DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA DICHOS DE AUTORIDAD NAVAL ARGENTINA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Las declaraciones del jefe de Hidrografía Naval argentino, señalando que “la boca de Magallanes es argentina”, constituyen una falta grave y una nueva afrenta a la soberanía de Chile. Cabe precisar que estos dichos fueron efectuados en el mes de enero y solo se han conocido públicamente en estos momentos.



El Tratado de Límites de 1881 es claro al establecer la soberanía plena de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y sus accesos, sin espacio para reinterpretaciones.



Intentar desconocerlo contradice el Derecho Internacional y más de un siglo de reconocimiento.



Estos dichos se suman a hechos preocupantes, como el emplazamiento de una instalación argentina en territorio chileno. Asimismo, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó definitivamente estos límites.



Es importante que la Cancillería argentina aclare si estas declaraciones representan la posición oficial de su gobierno o corresponden únicamente a la opinión de una autoridad militar.



Chile no puede tolerar cuestionamientos a su soberanía.



