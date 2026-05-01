DIPUTADO RIQUELME VALORA AVANCES EN INVESTIGACIÓN POR TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN CASO CONVENIOS

El diputado Alejandro Riquelme se refirió a los avances en la investigación del denominado caso convenios en la Región de Magallanes, tras la formalización de Alejandro Altamirano, en el marco de la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público por el traspaso de recursos desde el Gobierno Regional a la Fundación Hernando Magallanes.

El parlamentario indicó que la causa se origina a partir de una denuncia presentada por él hace tres años, valorando el trabajo realizado por la Fiscalía Regional en el desarrollo de la investigación. En ese contexto, expresó su expectativa de que el proceso continúe avanzando y permita esclarecer eventuales responsabilidades.

Asimismo, el legislador señaló que espera que no se trate del único formalizado en la causa, apuntando a que se determinen responsabilidades en la asignación de recursos públicos. También hizo referencia al impacto que este tipo de casos puede tener en la confianza pública y en el uso de fondos destinados a la comunidad.

En sus declaraciones, el diputado cuestionó la forma en que se realizaron las asignaciones a la fundación involucrada y sostuvo que estos hechos han generado un perjuicio en la percepción ciudadana sobre el manejo de recursos públicos.

Finalmente, Riquelme indicó que espera que la investigación siga su curso en los tribunales de justicia y que se adopten las medidas correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.

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