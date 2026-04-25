FRENTE AMPLIO MAGALLANES RECHAZA DICHOS DE DIPUTADO RIQUELME Y NIEGA VÍNCULO CON CONVOCATORIA EN VALDIVIA

La Dirección Regional del Frente Amplio en Magallanes emitió un comunicado público en el que rechazó las declaraciones del diputado Riquelme, quien en una entrevista radial los vinculó con una convocatoria en contra de la ministra Lincolao en la ciudad de Valdivia.

Desde la colectividad señalaron que tanto su dirección nacional como la representación regional en Los Ríos han descartado cualquier relación con dicha convocatoria, precisando que la información ha sido comunicada previamente de manera pública.

En el documento, el Frente Amplio reafirma su compromiso con la vía democrática y pacífica como mecanismo para abordar diferencias, cuestionando además lo que califican como afirmaciones sin sustento que buscan deslegitimar la movilización social.

Asimismo, la declaración incluye un llamado al parlamentario a ejercer su rol con responsabilidad, solicitando que se priorice la entrega de soluciones a problemáticas que afectan a la ciudadanía, especialmente en el contexto actual.

El comunicado concluye reiterando el rechazo a las acusaciones y reafirmando la postura del partido frente a este tipo de situaciones.





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