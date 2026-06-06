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6 de junio de 2026

SUBDERE CAPACITARÁ A LOS 345 MUNICIPIOS DEL PAÍS PARA EL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE GESTIÓN MUNICIPAL 2026

​La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los gobiernos comunales y apoyar la planificación de mejoras en la gestión local.

Subdere capacitación

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) anunció el inicio de un ciclo de capacitaciones dirigido a los 345 municipios del país con el objetivo de preparar a los equipos comunales para la implementación del Diagnóstico Nacional de la Calidad de la Gestión Municipal 2026.

La iniciativa, liderada por la División de Municipalidades de la Subdere, busca recopilar información sobre la realidad de cada comuna, identificar brechas institucionales y orientar la entrega de apoyos técnicos según las necesidades específicas de los gobiernos locales. Para ello, se considera fundamental la participación de todas las municipalidades del país.

Las jornadas de capacitación se desarrollarán de manera telemática entre el 20 y el 30 de julio de 2026. Durante estos talleres regionales, los equipos municipales podrán conocer la metodología del instrumento, resolver consultas y acceder a herramientas que faciliten el proceso de aplicación del diagnóstico.

El Diagnóstico Nacional de la Calidad de la Gestión Municipal corresponde a un cuestionario autoaplicado basado en el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales. Su propósito es que los propios equipos locales evalúen su situación institucional, identifiquen oportunidades de mejora y apoyen la toma de decisiones estratégicas.

El período de respuesta se extenderá entre el 1 y el 31 de agosto de 2026 a través de la plataforma oficial habilitada por la Subdere. Desde el organismo hicieron un llamado a alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos a participar activamente en este proceso, cuyos resultados servirán para fortalecer la gestión municipal en todo el país.


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