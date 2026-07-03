AMPLIA PARTICIPACIÓN REGIONAL MARCÓ DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CÁNCER

Con una amplia participación de representantes del sector salud, instituciones públicas y privadas, academia, organizaciones de pacientes oncológicos y sociedad civil, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes desarrolló el Diagnóstico Participativo para la actualización del Plan Nacional de Cáncer, instancia impulsada por el Ministerio de Salud que busca incorporar la experiencia de los territorios en la construcción de este instrumento estratégico para el país.



En el diálogo también participaron el Jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, Dr. Alejandro Berkovits, y los representantes de la Agencia Nacional del Cáncer, Dr. Felipe Espino, Irene Muñoz, Evelyn Castillo y Rodrigo López, además de los profesionales del Departamento de Cáncer de la Subsecretaria de Salud Pública, María Paz Lavin y Francisca Plaza.



Como parte de la metodología del encuentro, las y los asistentes participaron en mesas de trabajo conformadas de manera diversa, donde, guiados por un moderador, analizaron distintas temáticas relacionadas con la atención oncológica. En cada grupo estuvieron presentes referentes regionales, representantes del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional del Cáncer, quienes, junto a los demás asistentes, desarrollaron un diálogo que permitió identificar fortalezas, brechas y propuestas para contribuir a la actualización del Plan Nacional de Cáncer para el periodo 2028-2032.



Asimismo, la jornada incorporó la participación de representantes de las provincias de la región mediante videoconferencia, quienes pudieron aportar sus experiencias, visiones y propuestas, incorporando una mirada territorial a este diagnóstico.



El Jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, Dr. Alejandro Berkovits, resaltó la importancia de este proceso participativo y señaló que: “Nuestro objetivo es poder acercarnos a las personas y hacer que el Plan Nacional del Cáncer realmente sea efectivo. En esta instancia llegamos a acuerdos y encontramos las brechas que hacen que nuestros pacientes que se atienden en el hospital público tal vez no tengan todos los accesos que requieren, sin embargo, también ver lo beneficioso que ha sido y los avances que hemos tenido, y lo que podemos hacer en conjunto para poder llegar antes y con la oportunidad de atención a nuestros pacientes oncológicos”.



Agregó que “nosotros estamos en el proceso de actualización del Plan Nacional del Cáncer, que tiene que salir a principios del próximo año y dentro de este plan, es fundamental el trabajo multidisciplinario, transversal con las personas, con la sociedad civil, representantes de los Cesfam, atención primaria, representantes municipales, también de la atención secundaria y terciaria, así como los miembros del ministerio para poder llegar a acuerdos, identificar brechas y saber a dónde tenemos que ir y hacia dónde queremos trabajar”.



Por su parte, el Seremi de Salud, Fabián Barrientos, destacó la importancia de incorporar la experiencia regional en este proceso de actualización. “Hoy estamos realizando una visita de trabajo especialmente del plan oncológico. El Dr. Alejandro Berkovits nos está visitando en conjunto con personas de la Agencia Nacional de Cáncer. Durante la mañana realizamos una visita al Hospital Clínico Magallanes para conocer las dependencias y en terreno cuál es la realidad de la situación oncológica de nuestra región. Durante la tarde desarrollamos un diálogo ciudadano que involucra conversar con la comunidad, con las agrupaciones oncológicas, agrupaciones académicas, también con los profesionales del Hospital Clínico y nuestros referentes técnicos del área de oncología, de manera de poder hacer un diagnóstico participativo que contribuya a la actualización del Plan Nacional de Cáncer”.



El Diagnóstico Participativo forma parte de un proceso nacional liderado por el Ministerio de Salud para actualizar el Plan Nacional de Cáncer, incorporando las distintas realidades territoriales del país. En el caso de Magallanes, las características geográficas, demográficas y sanitarias de la región hacen especialmente relevante recoger la experiencia local para fortalecer las estrategias de prevención, acceso al diagnóstico, continuidad de los tratamientos y acompañamiento de las personas afectadas por esta enfermedad.



Las conclusiones y propuestas surgidas durante la jornada serán sistematizadas e incorporadas al proceso de actualización del Plan Nacional de Cáncer, contribuyendo a la construcción de una política pública más pertinente, participativa y acorde a las necesidades de la población.



