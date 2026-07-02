SEREMI DEL TRABAJO ADVIERTE QUE PRINCIPAL DESAFÍO LABORAL EN MAGALLANES ES REDUCIR LA INFORMALIDAD

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, analizó este jueves la situación del mercado laboral regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde destacó que la región continúa exhibiendo una de las menores tasas de desocupación del país, aunque advirtió que la principal preocupación está en el crecimiento del empleo informal.

La autoridad explicó que mientras a nivel nacional la desocupación alcanza un 9,4%, en Magallanes la cifra llega al 6,5%, manteniendo además una participación laboral cercana al 69%, una de las más altas del país.

"Tenemos un 6,5% de tasa de desocupación también con una variación anual del 0,5 puntos porcentuales. Y en este caso lo importante es destacar también la participación laboral, nos mantenemos en el top de nivel nacional con un 69%", señaló.

No obstante, afirmó que el principal desafío está en la informalidad laboral.







"Tenemos un 22,3% de informalidad laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que son trabajadores que ejecutan actividades laborales, pero que no tienen contrato de trabajo. Y ello conlleva una serie de consecuencias, por ejemplo, el no pago de cotizaciones previsionales, la no oportunidad de acceder a los beneficios de la Seguridad Social".



Salas explicó que el fenómeno responde a que cada vez más personas ingresan al mercado laboral, pero el crecimiento del empleo formal no logra absorber esa demanda.







"Hay más personas que ingresan al mundo del trabajo, pero no hay trabajo formal suficiente para esas personas. Entonces están optando por irse por la informalidad".





Productividad y capacitación



Durante la conversación, el seremi sostuvo que uno de los principales desafíos del país es elevar la productividad, señalando que Chile aún produce menos que el promedio de los países de la OCDE.

"Uno de los desafíos importantes es mejorar precisamente la productividad, por ejemplo, mejorar la educación. Tenemos que generar más capacitación", indicó.

En esa línea, destacó el trabajo que desarrolla el Ministerio del Trabajo junto a otras instituciones para fortalecer la capacitación y la empleabilidad.



Aclara polémica sobre las 52 horas



Otro de los temas abordados fue el debate surgido en torno a una eventual jornada laboral de 52 horas.

El seremi descartó que exista una propuesta para aumentar la jornada ordinaria de trabajo.







"No se está proponiendo establecer una jornada ordinaria de 52 horas. Lo que se plantea, en definitiva, en el informe de la mesa de reactivación laboral es evaluar los mecanismos de flexibilidad para distribuir la jornada".



Añadió que la propuesta apunta a permitir una distribución distinta de las horas laborales en determinadas circunstancias.







"Van a haber semanas de mayor trabajo en condiciones complejas, pero después van a haber semanas con menor trabajo... Entonces eso es lo que la gente no ha querido entender... se quiere aumentar la jornada a 52 horas y eso no es efectivo".





Sala cuna universal y teletrabajo



Respecto a la agenda legislativa, Salas destacó la importancia del proyecto de Sala Cuna Universal, señalando que busca facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.







"La sala cuna universal viene de cierta forma a permitir que las trabajadoras puedan acceder al mercado laboral cuando tienen hijos menores de dos años".



Asimismo, explicó que la iniciativa busca eliminar la desigualdad que actualmente genera el artículo 203 del Código del Trabajo respecto del financiamiento de este beneficio.

En cuanto al teletrabajo, sostuvo que la normativa vigente seguirá siendo evaluada considerando las necesidades de las personas cuidadoras.







"Hay trabajos que evidentemente permiten el teletrabajo... pero también tiene que verse la compatibilidad. La ley de teletrabajo está vigente, tiene sus causales y en ese sentido se sigue aplicando".



