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1 de julio de 2026

LA JUNJI CONVOCA A LA CIUDADANÍA A INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL

​Este espacio de participación se renovará para el período 2026–2028.

COSOC

El COSOC es un órgano consultivo que constituye una instancia fundamental donde las organizaciones de la sociedad civil -que trabajan en materias relacionadas con el quehacer de la JUNJI- colaboran directamente con la institución para opinar, proponer y aportar al fortalecimiento de la gestión institucional y la educación parvularia pública.

La participación ciudadana en este proceso se divide en dos modalidades:

Padrón de Votantes: Las personas naturales mayores de 18 años (que no sean funcionarios o funcionarias de JUNJI) pueden inscribirse hasta el 31 de julio para votar en la elección. Esta es una oportunidad concreta para que la ciudadanía y las comunidades educativas incidan directamente en las definiciones que orientan la educación parvularia pública.

Postulación: Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro o los Centros de Padres, Madres y Apoderados de JUNJI que cuenten con personalidad jurídica vigente podrán postular para integrar el COSOC. Las postulaciones se recibirán entre el 3 y el 14 de agosto de 2026.

Importante: La inscripción previa en el padrón electoral es un requisito obligatorio para poder votar. Quienes no se registren dentro de los plazos establecidos no podrán emitir su voto en los comicios, los cuales se llevarán a cabo entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, de forma 100% online utilizando Clave Única.

Para inscribirse en el padrón de votantes, conocer el calendario electoral, o revisar los requisitos de las candidaturas, visita el sitio web www.junji.cl.

CIIJUM

EN VACACIONES DE INVIERNO 2026 LA JUNJI INVITA A JUGAR EN FAMILIA EN EL CIIJUM

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