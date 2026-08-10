AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la ampliación por dos días de la detención de Mauricio Andrés Hernández Álvarez, imputado por su presunta participación en el homicidio de un compañero de tripulación ocurrido a bordo de una embarcación pesquera artesanal fondeada en el sector de Bahía Mansa, a unos 50 kilómetros al sur de la capital regional.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público con el objetivo de contar con los informes policiales y peritajes científicos necesarios para sustentar la formalización de la investigación y la eventual solicitud de medidas cautelares en contra del acusado.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia por la fiscal Rina Blanco, el hecho quedó al descubierto cerca de la medianoche, luego de que el armador de la embarcación concurriera hasta la Capitanía de Puerto para alertar sobre una violenta riña entre dos marineros que terminó con uno de ellos fallecido tras recibir heridas cortopunzantes.

Tras la denuncia, personal de la Armada de Chile y equipos especializados se trasladaron hasta la embarcación, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima.

Las diligencias investigativas continúan debido a que el fallecido no portaba documentación de identidad al momento del procedimiento. Por ello, el Servicio Médico Legal y las unidades especializadas trabajan en los peritajes científicos que permitan establecer oficialmente su identidad.

Durante la audiencia también se informó que Mauricio Andrés Hernández Álvarez mantiene tres órdenes de detención vigentes por causas judiciales anteriores, relacionadas principalmente con inasistencias a juicios orales y el quebrantamiento de penas sustitutivas.

Asimismo, el imputado entregó una versión distinta sobre la dinámica de los hechos, antecedentes que serán analizados y contrastados con las diligencias investigativas que desarrollan las policías antes de la audiencia de formalización.

La causa continuará una vez concluido el plazo de ampliación de la detención, instancia en la que la Fiscalía presentará los antecedentes reunidos para formalizar la investigación por este homicidio ocurrido en aguas de la región de Magallanes.