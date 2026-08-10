Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de agosto de 2026

AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

La Fiscalía confirmó que el imputado registra tres órdenes de detención vigentes por causas judiciales anteriores.

amplian-detencion-para-sujeto-acusado-de-asesinar-a-su-companero-de-tripulacion-en-punta-arenas-750x400

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la ampliación por dos días de la detención de Mauricio Andrés Hernández Álvarez, imputado por su presunta participación en el homicidio de un compañero de tripulación ocurrido a bordo de una embarcación pesquera artesanal fondeada en el sector de Bahía Mansa, a unos 50 kilómetros al sur de la capital regional.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público con el objetivo de contar con los informes policiales y peritajes científicos necesarios para sustentar la formalización de la investigación y la eventual solicitud de medidas cautelares en contra del acusado.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia por la fiscal Rina Blanco, el hecho quedó al descubierto cerca de la medianoche, luego de que el armador de la embarcación concurriera hasta la Capitanía de Puerto para alertar sobre una violenta riña entre dos marineros que terminó con uno de ellos fallecido tras recibir heridas cortopunzantes.

Tras la denuncia, personal de la Armada de Chile y equipos especializados se trasladaron hasta la embarcación, donde confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima.

Las diligencias investigativas continúan debido a que el fallecido no portaba documentación de identidad al momento del procedimiento. Por ello, el Servicio Médico Legal y las unidades especializadas trabajan en los peritajes científicos que permitan establecer oficialmente su identidad.

Durante la audiencia también se informó que Mauricio Andrés Hernández Álvarez mantiene tres órdenes de detención vigentes por causas judiciales anteriores, relacionadas principalmente con inasistencias a juicios orales y el quebrantamiento de penas sustitutivas.

Asimismo, el imputado entregó una versión distinta sobre la dinámica de los hechos, antecedentes que serán analizados y contrastados con las diligencias investigativas que desarrollan las policías antes de la audiencia de formalización.

La causa continuará una vez concluido el plazo de ampliación de la detención, instancia en la que la Fiscalía presentará los antecedentes reunidos para formalizar la investigación por este homicidio ocurrido en aguas de la región de Magallanes.

PDI

PDI INVESTIGA HOMICIDIO A BORDO DE EMBARCACIÓN PESQUERA AL SUR DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Leer Más

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Kast
nuestrospodcast
amplian-detencion-para-sujeto-acusado-de-asesinar-a-su-companero-de-tripulacion-en-punta-arenas-750x400

AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
cuencariorobalo

RECORRIDO PREVENTIVO EN LA CUENCA DEL RÍO RÓBALO FORTALECE PREPARACIÓN ANTE RIESGOS NATURALES EN PUERTO WILLIAMS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
RENÉ GÓMEZ

RENÉ GÓMEZ DESTACA LOS 10 AÑOS DE HALIM MUSIC Y EL IMPULSO A LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aguasmagallanesaguapotable

AGUAS MAGALLANES ACLARA QUE EL AGUA POTABLE MANTIENE SU CALIDAD Y ATRIBUYE CAMBIOS EN EL SABOR A LOS DESHIELOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.