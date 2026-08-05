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5 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REFUERZA TRABAJOS EN CAMINOS PERIURBANOS POR LLUVIAS Y DESHIELOS

​Las labores se concentran en la canalización de aguas y el mantenimiento de más de 120 kilómetros de caminos periurbanos.

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Tras la variación de las temperaturas y las precipitaciones registradas en Punta Arenas, la Municipalidad, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, se mantiene realizando un amplio despliegue de maquinaria y personal en distintos sectores periurbanos de la ciudad para enfrentar los efectos de las lluvias y el deshielo en la zona alta.

El alcalde Claudio Radonich explicó que, si bien las precipitaciones registradas alcanzan aproximadamente 13 milímetros, el principal problema corresponde al agua proveniente del deshielo de los sectores altos de la ciudad. "Aquí lo que tenemos es agua, que no es solamente de lluvias, sino también de los deshielos que vienen de la parte alta. Por eso que estamos con todos nuestros trabajadores en todos los caminos que podemos. Hay que recordar que son más de 120 los kilómetros que tienen este estándar, y por eso que no hemos parado de colaborar con canalizar el agua para después poder pasar la máquina donde corresponda".

El jefe comunal recordó que los caminos intervenidos corresponden a huellas mejoradas que no cuentan con infraestructura para el manejo de aguas lluvias. "Se espera que la lluvia pueda mantenerse durante las próximas horas y eventualmente no se descarta nieve hoy de madrugada. Por tanto, vamos a mantener un clima húmedo y ya la tierra no absorbe agua. Por tanto, vamos a estar sobre todo en la parte alta de nuestra ciudad y en los periurbanos con una situación de camino muy compleja".

Por su parte, la directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, Sonia Vargas, explicó que los equipos municipales han trabajado durante todo el mes en distintos sectores, especialmente en las zonas periurbanas, enfrentando una situación compleja debido a la combinación de precipitaciones y deshielos. "Lamentablemente, esta condición climática que es la que se presenta hoy día, ayer y durante estos días, con los deshielos, nos ha provocado, más las precipitaciones, un daño que ha sido inmenso para los diferentes sectores de los periurbanos", afirmó.

Vargas señaló que el pronóstico indica que el sistema frontal se extendería hasta el miércoles y que existe la posibilidad de precipitaciones de nieve en los sectores altos, por lo que el municipio continuará priorizando la canalización del agua para evitar el corte de caminos antes de intervenir las calzadas con maquinaria.

Junto con lo anterior, la directora informó que las faenas continuarán en distintos puntos de la ciudad, incluyendo Monte Verde, Pampa Redonda y Enrique Abello, para seguir abordando durante los próximos días otros sectores altos de la ciudad.

Finalmente, Radonich señaló que es fundamental que el Serviu avance en la pavimentación de estos sectores para entregar una solución definitiva a los vecinos, considerando que se encuentran a solo dos cuadras de las últimas calles pavimentadas.
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