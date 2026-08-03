INACAP REALIZA CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL LA CUAL FORTALECE COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SALUD EN PUNTA ARENAS.

En el marco del convenio de colaboración entre INACAP Sede Punta Arenas y el Hospital Clínico de Magallanes, 18 funcionarios participaron en un taller intensivo de 20 horas pedagógicas orientado al uso práctico y responsable de la Inteligencia Artificial para la comunicación en salud.



Como parte de las acciones de vinculación con el medio y del fortalecimiento de la colaboración entre ambas instituciones, INACAP Sede Punta Arenas desarrolló los días 23 y 24 de julio la capacitación "Inteligencia Artificial para la Gestión Comunicacional en Salud", dirigida a funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes y del Servicio de Salud Magallanes.



Esta actividad se realizó como parte de las acciones de retribución contempladas en el convenio de campos clínicos que mantiene INACAP con el Hospital Clínico de Magallanes. Gracias a este convenio, los estudiantes de Técnico en Enfermería de INACAP desarrollan sus prácticas curriculares e internado profesional en el principal establecimiento asistencial de la región, contribuyendo a su formación en escenarios clínicos reales. En este contexto, la capacitación constituye una instancia de transferencia de conocimientos y actualización profesional dirigida a los equipos de salud que colaboran en la formación de los futuros técnicos. El Hospital Clínico de Magallanes es, además, el único establecimiento de alta complejidad de la Región de Magallanes que mantiene sus campos clínicos abiertos para la formación de estudiantes de las distintas instituciones de educación superior.



La actividad fue impartida por el equipo de Asesoría Pedagógica de INACAP Sede Punta Arenas y reunió a 18 participantes en una experiencia intensiva de 20 horas pedagógicas, diseñada para acercar las herramientas de Inteligencia Artificial a situaciones reales del ámbito sanitario.



Durante el taller, los asistentes exploraron el potencial de la IA generativa para elaborar comunicaciones institucionales, crear recursos visuales y audiovisuales, trabajar con documentos mediante NotebookLM y diseñar asistentes personalizados que optimicen tareas propias de sus funciones. El programa puso especial énfasis en el uso ético y responsable de estas tecnologías, promoviendo la validación profesional de la información y el desarrollo de habilidades para construir instrucciones efectivas (prompts) que permitan obtener mejores resultados.



Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue el carácter eminentemente práctico de la capacitación. Mientras algunos asistentes utilizaron por primera vez herramientas de Inteligencia Artificial y terminaron el curso con la confianza necesaria para incorporarlas a su trabajo diario, otros, que ya contaban con experiencia previa, señalaron haber ampliado significativamente sus conocimientos, descubriendo nuevas aplicaciones y comprendiendo un uso más estratégico y eficiente de estas tecnologías.



La evaluación de la actividad fue ampliamente positiva. El entusiasmo manifestado por los participantes abrió la posibilidad de desarrollar una segunda versión del taller, con el objetivo de profundizar contenidos y llegar a más funcionarios. Asimismo, surgió un importante interés por continuar fortaleciendo la colaboración con INACAP, particularmente a través del Área de Educación Continua, con miras a generar nuevas instancias de formación y actualización para los equipos de salud.



Esta iniciativa refleja el compromiso compartido entre INACAP Sede Punta Arenas y el Hospital Clínico de Magallanes con la formación de capital humano para la región, fortaleciendo tanto la preparación de los futuros Técnicos en Enfermería como el desarrollo permanente de los profesionales y funcionarios del sistema de salud, consolidando una alianza que beneficia a la comunidad magallánica.

