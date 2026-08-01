FOTOGRAFÍAS CAPTAN COMO SE OCULTA LA LUNA SOBRE LOS CERROS DE PUNTA ARENAS

Una serie de fotografías registró el momento en que la Luna se ocultaba tras los cerros de Punta Arenas cerca de las 09:30 horas, dejando una llamativa postal del cielo sobre la capital regional.





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Las imágenes muestran el contraste entre la luz de la mañana y el relieve que rodea la ciudad, en un fenómeno que pudo apreciarse durante el inicio de la jornada y que llamó la atención de quienes observaron el horizonte.

Este tipo de registros suele reflejar las particulares condiciones paisajísticas de Punta Arenas, donde la amplitud del horizonte permite apreciar con claridad fenómenos astronómicos y naturales en distintas épocas del año.





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Crédito de las fotografías: Sebastián Vásquez (@sebastianvasquez.svo).

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