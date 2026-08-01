1 de agosto de 2026
FOTOGRAFÍAS CAPTAN COMO SE OCULTA LA LUNA SOBRE LOS CERROS DE PUNTA ARENAS
Las imágenes muestran el momento en que la Luna comienza a ocultarse tras los cerros de Punta Arenas durante la mañana, ofreciendo una singular postal del paisaje magallánico.
Una serie de fotografías registró el momento en que la Luna se ocultaba tras los cerros de Punta Arenas cerca de las 09:30 horas, dejando una llamativa postal del cielo sobre la capital regional.
Las imágenes muestran el contraste entre la luz de la mañana y el relieve que rodea la ciudad, en un fenómeno que pudo apreciarse durante el inicio de la jornada y que llamó la atención de quienes observaron el horizonte.
Este tipo de registros suele reflejar las particulares condiciones paisajísticas de Punta Arenas, donde la amplitud del horizonte permite apreciar con claridad fenómenos astronómicos y naturales en distintas épocas del año.
Crédito de las fotografías: Sebastián Vásquez (@sebastianvasquez.svo).
ESTAS SON LAS SEIS CANCIONES QUE COMPETIRÁN ESTE SÁBADO EN LA FINAL DEL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA
Las obras representarán a Chile y Argentina en la jornada decisiva del certamen, que definirá a la canción ganadora de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia.
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