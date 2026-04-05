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5 de abril de 2026

NASA CONFIRMA QUE MISIÓN ARTEMIS II VA A MITAD DE CAMINO HACIA LA LUNA

​La nave Orión, con cuatro astronautas a bordo, avanza en la primera misión tripulada al satélite natural en más de 50 años

NASA ARTEMIS II

La NASA confirmó que la misión Artemis II se encuentra a mitad de camino hacia la Luna, marcando un nuevo hito en la exploración espacial con el regreso de vuelos tripulados al satélite natural tras más de medio siglo.

La misión despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, llevando a bordo a cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial de Canadá.

Luego de abandonar la órbita terrestre, la nave Orión inició su trayecto hacia la Luna, donde realizará un sobrevuelo sin alunizar, con el objetivo de recopilar observaciones científicas y evaluar el desempeño de los sistemas en una misión tripulada de larga distancia.

Desde la agencia espacial señalaron que “ya estamos a mitad de camino”, destacando el avance del viaje que puede ser monitoreado en tiempo real a través de plataformas digitales, permitiendo seguir la ubicación de la nave durante su recorrido.

Esta misión forma parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras exploraciones hacia Marte.



ARTEMIS II

ASTRONAUTAS DE ARTEMIS II CAPTURAN IMPACTANTES IMÁGENES DE LA TIERRA EN SU RUTA HACIA LA LUNA

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