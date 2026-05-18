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18 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS Y MOP COORDINAN AGENDA DE OBRAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL INVIERNO

​El encuentro abordó conectividad, proyectos aeroportuarios y puntos críticos por anegamientos en la ciudad.

MOP (3)

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, con el objetivo de coordinar acciones en materia de infraestructura, conectividad y respuesta ante contingencias, especialmente de cara al periodo invernal.

El encuentro fue encabezado por el alcalde Claudio Radonich junto al seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, además de equipos técnicos de ambas instituciones, donde se abordaron diversas materias que inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Entre los principales temas analizados se encuentran el estado del Puente Zenteno, la conectividad en el sector sur de 21 de Mayo, la necesidad de avanzar en dobles vías, la instalación de semáforos en puntos críticos, así como iniciativas vinculadas al mejoramiento del acceso al aeropuerto y su sistema de alumbrado.

El alcalde Radonich valoró la instancia y destacó que "fue una muy buena reunión, donde revisamos temas que preocupan a la comunidad, como conectividad, seguridad vial y también situaciones de anegamiento en sectores como Mardones y Slavic, que se han visto afectados por cambios de cauce realizados por terceros".

En materia de obras, la autoridad comunal informó que ya se encuentran en proceso de licitación proyectos relevantes asociados al aeropuerto, particularmente en lo referido a alumbrado público y mejoramiento de vías. Asimismo, el edil indicó que se estableció una agenda de trabajo conjunta para dar seguimiento a los distintos proyectos y definir plazos de ejecución.

Otro de los puntos abordados fue la proyección de ampliación del aeropuerto de Punta Arenas, iniciativa que considera como condición alcanzar los 600 mil pasajeros anuales o el año 2041 como horizonte de desarrollo. En ese contexto, el alcalde planteó la necesidad de revisar los criterios actuales. "Es importante transparentar estas conversaciones. Creemos que se deben evaluar alternativas intermedias que permitan mejorar la experiencia de los pasajeros, sin postergar una obra que es clave para la conectividad y el desarrollo de nuestra ciudad, especialmente considerando su rol como puerta de entrada a la Antártica", señaló.

Por su parte, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó el carácter operativo del encuentro. "Fue una instancia muy productiva, donde pudimos coordinar acciones entre el municipio y el ministerio para ir en apoyo de los vecinos, especialmente frente a las condiciones climáticas que enfrentamos en esta época del año", indicó.

Finalmente, desde el municipio recalcaron que este tipo de reuniones permiten avanzar en una planificación coordinada con los organismos, priorizando intervenciones que mejoren la infraestructura urbana y la seguridad de la comunidad, particularmente en puntos críticos que requieren atención durante el invierno.

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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA LA SEMANA DEL RECICLAJE CON MASIVO ECOCANJE

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