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15 de mayo de 2026

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR INICIA SU CICLO 2026 EN PUNTA ARENAS CON 120 PARTICIPANTES Y UN FUERTE ENFOQUE EN LA DIVERSIDAD Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

Buenos días región.

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En el marco del Día Internacional de las Familias, el tradicional programa "Mujeres Jefas de Hogar" dio el puntapié inicial a su ejecución formal para el año 2026 en la comuna de Punta Arenas. Así lo dio a conocer María Olga Pérez Aburto, profesional a cargo del programa, en una entrevista concedida al espacio radial y televisivo "BuenosDiasRegion" de Polar Comunicaciones.

Con más de 20 años de trayectoria a nivel nacional —posicionándose como una de las políticas públicas más antiguas y consolidadas en materia de equidad de género—, el programa atiende este año a un total de 120 mujeres de la comuna. La estrategia de ejecución contempla cuatro grupos de trabajo diseñados de manera flexible (dos en modalidad online y dos presenciales, divididos en jornadas de mañana y tarde) con el fin de adaptarse a la compleja realidad de las participantes, quienes muchas veces son las únicas adultas responsables de sus núcleos familiares o ejercen labores de cuidado a tiempo completo.

Fomento de la autonomía económica y la diversidad

Según explicó Pérez Aburto, el principal objetivo de esta línea de Sernameg es potenciar la autonomía económica a través de talleres laborales que entreguen mejores habilidades y conocimientos prácticos, ya sea para insertarse de forma dependiente en el mercado o para levantar proyectos propios.

Sin embargo, la profesional destacó que el impacto va mucho más allá de lo monetario: "Buscamos que ellas puedan expandir sus redes de apoyo. Una mujer que es cuidadora a tiempo completo no tiene muchos espacios para interactuar. Queremos darles un momento para ellas, donde puedan conocer e inspirarse en otras vivencias". Asimismo, recalcó que el programa acoge con fuerza la diversidad de las mujeres de la región, integrando activamente a personas neurodivergentes y con discapacidad.

Historias que inspiran y vinculación con el Estado

El lanzamiento del ciclo 2026, realizado recientemente, contó con el respaldo de las autoridades locales y la visita especial de la Subsecretaria de la Mujer. El hito motivacional de la jornada estuvo a cargo de una exusuaria del año 2009, quien tras sembrar su semilla en el programa hoy consolida una empresa con más de 16 años de éxito, cuya historia y desarrollo serán visibilizados próximamente en un documental de la plataforma internacional Netflix.

Como parte del trabajo intersectorial que caracteriza a la Delegación Presidencial Regional, las 120 participantes actuales comenzarán de inmediato a recibir asesoría para postular a herramientas estatales vigentes, partiendo la próxima semana con una charla de inducción para los fondos concursables de Sercotec que acaban de abrir sus postulaciones.

Con miras al futuro

Aunque los cupos para el año 2026 se encuentran completamente agotados debido a la alta demanda y popularidad que ha ganado la iniciativa con el tiempo, desde la organización extendieron un llamado a la comunidad para mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de Sernameg y la Delegación Presidencial Regional. Las postulaciones para el periodo 2027 se abrirán formalmente entre fines de enero y principios de febrero del próximo año.



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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR INICIA SU CICLO 2026 EN PUNTA ARENAS CON 120 PARTICIPANTES Y UN FUERTE ENFOQUE EN LA DIVERSIDAD Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

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