1 de mayo de 2026
PROGRAMA HABITABILIDAD BENEFICIARÁ A 14 FAMILIAS DE NATALES CON INVERSIÓN SUPERIOR A $85 MILLONES
La iniciativa contempla mejoras en viviendas y acompañamiento social para fortalecer condiciones de vida en hogares vulnerables de la comuna.
Un total de 14 familias de Puerto Natales serán beneficiadas durante este año por el Programa Habitabilidad, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con una inversión que supera los $85 millones. La ejecución estará a cargo de la Ilustre Municipalidad de Natales, con apoyo técnico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
El programa está orientado a familias que presentan mayores dificultades en sus condiciones de vivienda, entregando soluciones concretas como mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, accesibilidad, equipamiento básico para el hogar y adecuaciones en el entorno inmediato. Además, contempla un acompañamiento social enfocado en promover hábitos de uso, cuidado y mantención de la vivienda.
En la Región de Magallanes, esta iniciativa se desarrollará únicamente en la comuna de Natales durante este periodo. Las 14 familias beneficiarias ya fueron seleccionadas y actualmente se encuentran en etapa de notificación, de acuerdo con los criterios del Subsistema Seguridades y Oportunidades.
Durante una visita a terreno, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que el programa prioriza a hogares con jefatura femenina, personas mayores y familias con integrantes en situación de discapacidad, buscando focalizar el apoyo en quienes presentan mayores necesidades.
La iniciativa contempla una ejecución de 12 meses y contará con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales del área social y técnica, quienes realizarán diagnósticos en terreno y supervisarán la implementación de las mejoras en cada vivienda.
Las cifras reflejan un aumento respecto al año anterior y refuerzan la importancia de la detección precoz mediante exámenes como el test inmunoquímico fecal.
Las cifras reflejan un aumento respecto al año anterior y refuerzan la importancia de la detección precoz mediante exámenes como el test inmunoquímico fecal.