PROGRAMA HABITABILIDAD BENEFICIARÁ A 14 FAMILIAS DE NATALES CON INVERSIÓN SUPERIOR A $85 MILLONES

Un total de 14 familias de Puerto Natales serán beneficiadas durante este año por el Programa Habitabilidad, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con una inversión que supera los $85 millones. La ejecución estará a cargo de la Ilustre Municipalidad de Natales, con apoyo técnico del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

El programa está orientado a familias que presentan mayores dificultades en sus condiciones de vivienda, entregando soluciones concretas como mejoras en instalaciones sanitarias y eléctricas, accesibilidad, equipamiento básico para el hogar y adecuaciones en el entorno inmediato. Además, contempla un acompañamiento social enfocado en promover hábitos de uso, cuidado y mantención de la vivienda.

En la Región de Magallanes, esta iniciativa se desarrollará únicamente en la comuna de Natales durante este periodo. Las 14 familias beneficiarias ya fueron seleccionadas y actualmente se encuentran en etapa de notificación, de acuerdo con los criterios del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Durante una visita a terreno, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, destacó que el programa prioriza a hogares con jefatura femenina, personas mayores y familias con integrantes en situación de discapacidad, buscando focalizar el apoyo en quienes presentan mayores necesidades.

La iniciativa contempla una ejecución de 12 meses y contará con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales del área social y técnica, quienes realizarán diagnósticos en terreno y supervisarán la implementación de las mejoras en cada vivienda.

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