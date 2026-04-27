GASCO MAGALLANES CONSOLIDA SU APOYO AL CENTRO EDUCATIVO KALEN DE PUERTO NATALES POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

GASCO Magallanes concretó un aporte al Centro Educativo y Cultural Kalen el que opera en Puerto Natales desde 2017. Este centro recibe a estudiantes hasta 4to básico y se inspira en la pedagogía Waldorf, enfocándose en la importancia de los procesos de crecimiento, la valoración de la cultura artística, el medio ambiente y la conexión con el entorno.

GASCO Magallanes aportó equipos que permitirán a los docentes generar material educativo para sus alumnos. Es importante destacar que este aporte es parte de un compromiso de GASCO Magallanes con el Centro Educativo Kalen, que se remonta a cuatro años, apoyando los procesos de crecimiento e implementación de talleres para los niños del establecimiento.

Porfiria Barrientos, representante legal de la Agrupación Cultura Natalina, valoró el compromiso permanente de GASCO Magallanes con el Espacio Educativo y Cultural Kalen, destacando el impacto positivo que ha tenido este apoyo en el desarrollo de sus actividades.

“Este es el cuarto año consecutivo en que recibimos el aporte de GASCO Magallanes, lo que refleja un compromiso real con la educación y con la continuidad de esta valiosa alianza en el tiempo. Gracias a este respaldo, podemos seguir fortaleciendo nuestras iniciativas de vinculación y avanzar en los objetivos de nuestro establecimiento”, agradeció Barrientos.

Agregó que “este aporte nos permite mantener y proyectar el Espacio Educativo Kalen, mejorando tanto su infraestructura como el espíritu de equipo de nuestro cuerpo docente y de nuestros estudiantes”.

Desde la Agrupación Cultura Natalina destacaron que alianzas como esta contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de la educación y la cultura en la comunidad, permitiendo generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para niños y niñas de la zona.

Por su parte, Valentina Concha, encargada de Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes, destacó el valor de esta alianza y el impacto que tiene en el desarrollo local:

“Para nuestra empresa, acompañar el crecimiento del Espacio Educativo Kalen es parte de nuestro compromiso con las comunidades donde estamos presentes. Creemos en el valor de la educación como motor de desarrollo y en la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la creatividad, el vínculo con el entorno y la formación integral de niños y niñas”, hizo hincapié.