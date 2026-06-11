SEREMI DE CIENCIAS CARLOS OLAVE: “HAY UN COMPROMISO DEL GOBIERNO DE POTENCIAR EL TEMA DE SOBERANÍA ANTÁRTICA Y SEGUIR FOMENTÁNDOLO”

La investigación antártica, la cooperación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías fueron algunos de los principales temas abordados por el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Carlos Olave Solar, durante una entrevista realizada este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

A pocos meses de asumir sus funciones, la autoridad realizó un balance de su gestión, destacando el intenso trabajo de coordinación con actores del ecosistema científico y tecnológico regional. “Han sido varios temas de coordinación y gestión intra institucional e interinstitucional también. Así que tengo bastante trabajo en ese sentido”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el papel estratégico que cumple Magallanes en el desarrollo de la ciencia antártica. En este contexto, Olave destacó que la Antártica constituye una prioridad tanto para el Ministerio de Ciencia como para el Estado de Chile.

“Es una política de Estado y esta política de Estado es continua y se mantiene en el tiempo”, afirmó, agregando que existe un trabajo permanente entre el ministerio y el Instituto Antártico Chileno (INACH) para fortalecer la investigación en el continente blanco.

La autoridad también valoró los avances presentados por el Nodo Antártico, iniciativa financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que recientemente dio a conocer una hoja de ruta con proyección al año 2030. Según explicó, este trabajo permitió sistematizar información sobre investigación, turismo y pesca en la Antártica, además de proyectar futuras líneas de desarrollo científico.

“Se genera mucha ciencia y mucha colaboración y cooperación antártica con el Instituto Antártico Chileno en general y con nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Olave enfatizó además la relevancia de la colaboración entre universidades, centros de investigación y organismos públicos para avanzar en el conocimiento científico del territorio antártico.

“El trabajo que se realiza siempre en estos proyectos de investigación es colaboración, porque los recursos muchas veces son insuficientes. Entonces, cómo se trata de abordar esa parte es con colaboración. Y la colaboración entre instituciones es muy relevante para hacer estos estudios”, manifestó.

Respecto del interés del Gobierno en fortalecer la presencia chilena en la Antártica, el seremi aseguró que existe una clara voluntad política de continuar impulsando iniciativas vinculadas a la soberanía y el desarrollo científico en el territorio.

“Hay un compromiso del Gobierno del Presidente Boric de potenciar el tema de soberanía antártica y seguirlo fomentando”, indicó.

Durante la entrevista también abordó los desafíos de la cartera hacia el año 2030, particularmente en materia de transformación digital e inteligencia artificial. En ese sentido, destacó la reciente incorporación de Punta Arenas al programa nacional de ciudades impulsadas por inteligencia artificial, iniciativa que busca mejorar procesos municipales y optimizar la atención ciudadana mediante nuevas tecnologías.

“La idea de este plan es que se incluya la inteligencia artificial en las diferentes áreas que tiene un municipio”, explicó.

Asimismo, destacó el enfoque promovido por el Ministerio de Ciencia respecto al desarrollo tecnológico del país. “La inteligencia artificial como infraestructura crítica del país”, señaló, agregando que el objetivo es que Chile avance desde el consumo hacia la generación de soluciones basadas en esta tecnología.

Finalmente, Olave destacó que el ministerio mantiene una agenda de reuniones con universidades, centros de formación técnica e instituciones de investigación de la región para fortalecer la formación de capital humano y vincular la educación con los desafíos científicos y tecnológicos que enfrenta Magallanes.

“Estamos coordinando reuniones todas las semanas con distintas instituciones”, concluyó.





​